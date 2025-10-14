अरबों के मालिक हैं हिमाचल के मंदिर, सरकारी अधिग्रहण वाले 36 मंदिरों का बैंक बैलेंस देख ही हो जाएंगे हैरान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की संपत्ति अरबों रुपये में है। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुसार, सरकारी अधिग्रहण वाले 36 मंदिरों के पास बैंक खातों में चार अरब, 4 करोड़, 39 लाख 21 हजार 99 रुपये (4,04,39,21,099) की राशि जमा है।



यह केवल नकद राशि है जो बैंकों में रखी गई है। इसके अलावा मंदिरों के पास करोड़ों रुपये का सोना और चांदी भी है, जो चढ़ावे के रूप में प्राप्त होता है।

माता चिंतपूर्णी के पास 106 करोड़ रुपये से ज्यादा एक रिपोर्ट के अनुसार, माता चिंतपूर्णी के पास 1,06,94,46,948 रुपये हैं। इसी प्रकार, श्री नयना देवी मंदिर के पास 98,82,74,304 रुपये की राशि बैंक डिपाजिट में है। बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध के पास 46,20,65,378 रुपये जमा हैं, जबकि ज्वाला जी मंदिर में 36,71,00,253 रुपये की राशि है।

सुख आश्रय और सुख शिक्षा योजना में दिए 3.66 करोड़ पिछले तीन वर्षों में मंदिरों से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए 3.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि हिमाचल के मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र हैं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं।

मंदिर ट्रस्ट विकास कार्य, बच्चों की शिक्षा से लेकर जरूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं। इसके लिए बाकायदा तय प्रक्रिया का पालन किया जाता है।