हिमाचल के PWD मंत्री एवं युवा नेता विक्रमादित्य सिंह का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज, लंदन में मिलेगा पुरस्कार
Vikramaditya Singh हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को यूथ आइकॉन और इंटेलेक्चुअल पालिटिक्स वर्ग में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके लंदन में शामिल किया गया है। संस्थान ने उन्हें प्रदेश में प्रभावी नेतृत्व और युवा वर्ग के चहेते नेता के रूप में उभरने के कारण चुना है। विक्रमादित्य सिंह को जल्द ही लंदन में ब्रिटिश संसद में सम्मानित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, बीबीएन। Vikramaditya Singh, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड यूके लंदन में दर्ज किया गया है। यूथ आइकान और इंटेलेक्चुअल पालिटिक्स वर्ग में उन्हें यह सम्मान मिलेगा। उन्हें जल्द वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड यूके लंदन के समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
शिमला में विक्रमादित्य को उनके आवास पर वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड यूके लंदन संस्थान की ओर से सुमित सिंगला ने इस पुरस्कार को सौंपा। इस दौरान उन्हें वर्ल्ड बुक आफ रिकाॅर्ड यूके लंदन द्वारा दिया प्रशंसा पत्र और स्मृति चिह्न भेंट किया। उन्हें मैगजीन भी प्रदान की गई।
इस कारण चुना गया पुरस्कार के लिए
सुमित सिंगला ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह प्रदेश को एक प्रभावी नेतृत्व देने के साथ प्रदेश के युवा वर्ग के चहेते नेता के रूप में उभरे हैं। इस पर उन्हें "यूथ आइकान और इंटेलेक्चुअल पालिटिक्स" वर्ग में चयनित किया गया और उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में आई आपदा में भी कर्मठता के साथ कार्य किए हैं।
ब्रिटिश संसद में होगा सम्मान समारोह
जल्द लंदन में ब्रिटिश संसद में होने वाले संस्थान के अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में विक्रमादित्य सिंह को विधिवत रूप में सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड यूके लंदन ने हिमाचल में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम करवाने का निर्णय लिया है।
विक्रमादित्य ने दी प्रतिक्रिया
विक्रमादित्य सिंह ने वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड यूके लंदन का उन्हें सम्मान देने के लिए संस्था के सीईओ संतोष शुक्ल और सुमित सिंगला का आभार जताया।
