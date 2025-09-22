Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vikramaditya Singh Marriage: सादगी की शादी में भी दिखा राजशाही अंदाज, दुल्हन ने पहने खास आभूषण; दिग्गज नेता भी पहुंचे

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:50 PM (IST)

    Vikramaditya Singh Marriage हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ में डॉ. अमरीन कौर से सिख रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की। समारोह सादगीपूर्ण रहा जिसमें परिवार और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। विक्रमादित्य ने गुलाबी शेरवानी पहनी थी जबकि अमरीन ने सुनहरी जरीदार लहंगा पहना था। शिमला में रिसेप्शन होगी और अष्टमी को वे रामपुर जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    शादी के बंधन में बंधे विक्रमादित्य सिंह की शादी, सिख रिति रिवाज में निभाई रस्में

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Vikramaditya Singh Marriage, हिमाचल के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह सोमवार को चंडीगढ़ में डा. अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित गुरुद्वारे में उन्होंने सिख रीति रिवाज के अनुसार शादी की रस्में निभाईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी की रस्में बेहद सादगी पूर्ण तरीके से पूरी हुईं। सादगी की शादी में भी राजशाही अंदाज दिखा।शादी में परिवार के करीबी लोगों के अलावा राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं।

    विक्रमादित्य ने गुलाबी रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और सिर पर नारंगी रंग की पगड़ी पहनी थी। जबकि उनकी पत्नी डा. अमरीन कौर ने सुर्ख़ सुनहरी जरीदार लहंगा और दुपट्टा ओढ़ रखा था, जिस पर बारीक कढ़ाई की गई है। गहनों में भारी हार, नथ और माथा-पट्टी पहनी हुई थी। इसके अलावा राजशाही परिवार के पुश्तैनी आभूषण पहने थे।

     विक्रमादित्य सिंह की माता एवं राजा वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का पहनावा भी खास था। उन्होंने साड़ी और राजशाही परिवार के आभूषण पहन रखे थे। 

    विक्रमादित्य सिंह अपनी माता प्रतिभा सिंह व अन्य रिश्तेदारों के साथ। 

    चुनिंदा लोग थे शादी में

    सुबह करीब 11 बजे शादी के दौरान विक्रमादित्य सिंह की माता जो प्रतिभा सिंह, मामा पृथ्वी विक्रम सेन, उनकी बहनें, बहनोई सहित परिवार के कुछ और सदस्य शामिल हुए। विवाह समारोह में राजनीति से जुड़ी कई नामी हस्तियां भी पहुंची थी।

    सादगी से निभाई शादी की रस्में, न बैंड बाजा न डीजे बजा

    गुरुद्वारे में शादी की रस्में सादगी पूर्ण तरीके से निभाई गई। बैंड बाजा, शहनाई व डीजे पार्टी जैसा आयोजन नहीं था। इसके बाद सभी पंचकूला स्थित होटल ललित पहुंचे। यहां पर मेहमानों के लिए लंच रखा गया था। दाेपहर बाद पूरा परिवार चंडीगढ़ से शिमला लौट आया। देर शाम विक्रमादित्य सिंह के शिमला स्थित आवास होलीलॉज में वधु प्रवेश होगा।

    विक्रमादित्य सिंह को शादी की बधाई देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। साथ हैं सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा। 

    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहुंचे शादी में

    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा व सुजानपुर से राजेंद्र राणा भी शादी में शामिल हुए। सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा पहले कांग्रेस में थे। दोनों ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी माने जाते थे। होलीलॉज के साथ उनके अच्छे संबंध हैं।

    कांग्रेस के ये नेता पहुंचे शादी में

    विक्रमादित्य सिंह की शादी में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, मनीष तिवारी, पवन बंसल, विजेंद्र सिंगला, टीएस सिंह देव, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, पूर्व प्रभारी राजीव शुक्ल, आशा कुमारी, राजा बडिंग, प्रताप बाजवा, आरएस बाली सहित कई अन्य नेता शामिल हुए।

    यह भी पढ़ें- विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ में अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंधे, हिंदू नहीं सिख रिवाज से किया विवाह; शिमला में रिसेप्शन

    24 को होटल मरीना में रिसेप्शन होगी

    राजधानी शिमला के होटल मरीना में रिसेप्शन रखी गई है। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, अधिकारियों को न्यौता दिया गया है। इसके अलावा रिश्तेदार भी इस रिसेप्शन में शामिल होंगे।

    अष्टमी के दिन रामपुर जाने का कार्यक्रम

    विक्रमादित्य सिंह बुशहर राजघराने के वारिस हैं। अष्टमी के दिन विक्रमादित्य सिंह नववधु के साथ रामपुर स्थित पदम पैलेस जाएंगे। इस दिन वह भीमा काली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। हालांकि इससे पहले भी इनका रामपुर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

    बिशप कॉटन स्कूल से की पढ़ाई, 2013 में आए राजनीति में

    विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल के बिशप कॉटन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया। विक्रमादित्य सिंह ने 2013 में राजनीति में प्रवेश किया और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे 2017 में पहली बार शिमला ग्रामीण से विधायक चुने गए। 2022 में दोबारा इस सीट से जीत हासिल की। 2022 में उन्हें सुक्खू सरकार में लोक निर्माण विभाग, युवा सेवा और खेल विभाग का मंत्री बनाया गया। बाद में उन्हें शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वर्तमान में इनके पास लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास की जिम्मेदारी है।

    यह भी पढ़ें- प्रीति जिंटा ने की आपदा प्रभावित हिमाचल की आर्थिक मदद, इन 2 जिलों में दी जाएगी राहत राशि