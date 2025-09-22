विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ में अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंधे, हिंदू नहीं सिख रिवाज से किया विवाह; शिमला में रिसेप्शन

Vikramaditya Singh Marriage विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ में सोमवार को अमरीन कौर से विवाह किया। यह विवाह सिक्ख रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ जिसमें चुनिंदा मेहमान शामिल हुए। राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह के इस विवाह की चर्चा पूरे राज्य सहित पंजाब में है। शादी चंडीगढ़ में संपन्न हुई।

जागरण टीम, शिमला। Vikramaditya Singh Marriage, हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री एवं राज्य के छह बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह सोमवार सुबह चंडीगढ़ में सात फेरे लिए। उन्होंने चंडीगढ़ की अमरीन कौर से विवाह किया।

विक्रमादित्य ने चुनिंदा मेहमानों की मौजूदगी में सिख रीति रिवाज अनुसार अमरीन कौर से शादी की। विक्रमादित्य सिंह की माता प्रतिभा सिंह, बहन-बहनाेई व मामा सहित खास रिश्तेदार चंडीगढ़ में हुई इस शादी में पहुंचे थे। रविवार को राजशाही परिवार चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया था। रविवार शाम को मेहंदी सहित अन्य रस्में निभाई गईं। इसके बाद सोमवार सुबह गुरुद्वारा में लावां फेरे लेकर शादी की रस्में पूरी की गईं। आज शाम को शिमला स्थित होलीलॉज में वधु प्रवेश होगा। होलीलॉज विक्रमादित्य सिंह परिवार का निजी आवास है। शादी के मौके पर आवास को खूब सजाया गया है। चंडीगढ़ गुरुद्वारा में शादी की रस्में निभाते विक्रमादित्य सिंह... pic.twitter.com/hogpjvPrh2 — Rajesh Sharma (@sharmanews778) September 22, 2025 चंडीगढ़ गुरुद्वारा में ली लावां चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित गुरुद्वारे में लांवा ली। शादी की रस्में सुबह करीब 11 बजे बेहद सादगी से संपन्न हुईं, जिसमें केवल करीबी रिश्तेदार और मित्र शामिल हुए। करीब एक घंटे में रस्में पूरी हुईं। हिंदू धर्म में जहां 7 फेरे लिए जाते हैं, वहीं सिख रिवाज में 4 लावां ली जाती हैं। इसे आनंद कारज कहा जाता है।

विक्रमादित्य सिंह ने पहनी थी शेरवानी, अमरीन ने लहंगा विक्रमादित्य ने शेरवानी पहन रखी थी, जबकि दुल्हन अमरीन कौर लहंगे में नजर आईं। शादी में विक्रमादित्य की मां व सांसद प्रतिभा सिंह, बहन-बहनोई सहित परिवारजन और नजदीकी दोस्त मौजूद रहे।

चंडीगढ़ में गुरुद्वारा में शादी की रस्में निभाने के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह व डा. अमरीन कौर। 24 सितंबर को होगा रिसेप्शन चंडीगढ़ में शादी के दौरान चुनिंदा व खास मेहमान ही थे। अब 24 सितंबर को शिमला के होटल मरीना में रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री व अन्य नेता और अधिकारी सहित अन्य वीआइपी मेहमान पहुंचेंगे।