    विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ में अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंधे, हिंदू नहीं सिख रिवाज से किया विवाह; शिमला में रिसेप्शन

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:19 PM (IST)

    Vikramaditya Singh Marriage विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ में सोमवार को अमरीन कौर से विवाह किया। यह विवाह सिक्ख रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ जिसमें चुनिंदा मेहमान शामिल हुए। राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह के इस विवाह की चर्चा पूरे राज्य सहित पंजाब में है। शादी चंडीगढ़ में संपन्न हुई।

    चंडीगढ़ में विक्रमादित्य सिंह व उनकी पत्नी डा. अमरीन कौर। जागरण

    जागरण टीम, शिमला। Vikramaditya Singh Marriage, हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री एवं राज्य के छह बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह सोमवार सुबह चंडीगढ़ में सात फेरे लिए। उन्होंने चंडीगढ़ की अमरीन कौर से विवाह किया। 

    विक्रमादित्य ने चुनिंदा मेहमानों की मौजूदगी में सिख रीति रिवाज अनुसार अमरीन कौर से शादी की। विक्रमादित्य सिंह की माता प्रतिभा सिंह, बहन-बहनाेई व मामा सहित खास रिश्तेदार चंडीगढ़ में हुई इस शादी में पहुंचे थे। 

    रविवार को राजशाही परिवार चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया था। रविवार शाम को मेहंदी सहित अन्य रस्में निभाई गईं। इसके बाद सोमवार सुबह गुरुद्वारा में लावां फेरे लेकर शादी की रस्में पूरी की गईं।

    आज शाम को शिमला स्थित होलीलॉज में वधु प्रवेश होगा। होलीलॉज विक्रमादित्य सिंह परिवार का निजी आवास है। शादी के मौके पर आवास को खूब सजाया गया है। 

    चंडीगढ़ गुरुद्वारा में ली लावां

    चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित गुरुद्वारे में लांवा ली। शादी की रस्में सुबह करीब 11 बजे बेहद सादगी से संपन्न हुईं, जिसमें केवल करीबी रिश्तेदार और मित्र शामिल हुए। करीब एक घंटे में रस्में पूरी हुईं। 

    हिंदू धर्म में जहां 7 फेरे लिए जाते हैं, वहीं सिख रिवाज में 4 लावां ली जाती हैं। इसे आनंद कारज कहा जाता है। 

    विक्रमादित्य सिंह ने पहनी थी शेरवानी, अमरीन ने लहंगा

    विक्रमादित्य ने शेरवानी पहन रखी थी, जबकि दुल्हन अमरीन कौर लहंगे में नजर आईं। शादी में विक्रमादित्य की मां व सांसद प्रतिभा सिंह, बहन-बहनोई सहित परिवारजन और नजदीकी दोस्त मौजूद रहे।

    गुरुद्वारे से विवाह समारोह पूरा होने के बाद नवविवाहित जोड़ा ललित होटल गया, जहां लंच के बाद दोनों शिमला रवाना हुए। शिमला स्थित होलीलॉज में वधु प्रवेश कार्यक्रम होगा।

    अमरीन से था अफेयर

    बताया जाता है कि 35 वर्षीय विक्रमादित्य सिंह का चंडीगढ़ की डा. अमरीन कौर सेखों से काफी समय से अफेयर था। यह रिश्ता अब शादी के बंधन में बंध गया है। डा. अमरीन कौर पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। करीब 8-9 साल पहले चंडीगढ़ में मुलाकात के दौरान विक्रमादित्य और अमरीन के बीच दोस्ती हुई थी, जो अब विवाह में बदल गई। डॉ. अमरीन कौर, सरदार जोतिंद्र सिंह सेखों और ओपिंद्र कौर की बेटी हैं।

    चंडीगढ़ में गुरुद्वारा में शादी की रस्में निभाने के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह व डा. अमरीन कौर। 

    24 सितंबर को होगा रिसेप्शन

    चंडीगढ़ में शादी के दौरान चुनिंदा व खास मेहमान ही थे। अब 24 सितंबर को शिमला के होटल मरीना में रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री व अन्य नेता और अधिकारी सहित अन्य वीआइपी मेहमान पहुंचेंगे। 

    विक्रमादित्य सिंह की यह दूसरी शादी

    विक्रमादित्य सिंह की यह दूसरी शादी है, इससे पहले 8 मार्च 2019 को उनका विवाह राजस्थान मेवाड़ के राजशाही परिवार में सुदर्शना सिंह के साथ हुआ था, जिनसे 2022 में तलाक हो गया था। 

