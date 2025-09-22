प्रीति जिंटा ने की आपदा प्रभावित हिमाचल की आर्थिक मदद, इन 2 जिलों में दी जाएगी राहत राशि
Preity Zinta Help Himachal बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने हिमाचल प्रदेश में आपदा से प्रभावित मंडी और कुल्लू जिलों के लिए 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने यह राशि अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स की ओर से दी है। प्रीति जिंटा ने सर्बजीत सिंह बॉबी की संस्था के माध्यम से राहत कार्यों के लिए यह योगदान दिया है।
डिजिटल डेस्क, शिमला। Preity Zinta Help Himachal, हिमाचल प्रदेश के शिमला से संबंध रखने वाली बालीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने आपदा प्रभावित राज्य की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। उन्होंने अपनी आइपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स की ओर से 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की है। उन्होंने मंडी और कुल्लू में हुए नुकसान के बाद राहत कार्यों के लिए यह राशि जारी की है।
उन्होंने यह राशि शिमला के सर्बजीत सिंह बॉबी की संस्था को दी है। उन्होंने इस सहयोग के लिए प्रीति जिंटा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन प्रीति जिंटा ने मंडी और कुल्लू में राहत कार्य के लिए हमें 30 लाख रुपये का योगदान दिया है। उनकी टीम पंजाब किंग्स की ओर से दी गई इस सहायता के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।
उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू के आपदा प्रभावित गांवों को अभी भी सबसे अधिक मदद की आवश्यकता है, हम पहले से ही मंडी सराज में अपना सर्वश्रेष्ठ कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब कुल्लू जिले, बंजार सैंज और अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लोग अभी भी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बॉबी ने कहा कि हमने पहले 50 लाख रुपये की मदद की घोषणा की है।
यह भी पढ़ें- कुल्लू के मातला गांव में डेढ़ किलोमीटर तक पड़ गई दरारें, लोगों में भय और बेबसी; ऐतिहासिक मंदिर भी खतरे में
कुल्लू के 69 गांव भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित
जिला कुल्लू में 69 से ज्यादा गांव आपदा की मार झेल रहे हैं। कई गांव पूरी तरह से धंस गए हैं, जहां उचित मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। मातला गांव में एक किलोमीटर से ज्यादा लंबी दरार पड़ चुकी है। गांव की सड़क भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।