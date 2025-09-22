प्रीति जिंटा ने की आपदा प्रभावित हिमाचल की आर्थिक मदद, इन 2 जिलों में दी जाएगी राहत राशि

Preity Zinta Help Himachal बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने हिमाचल प्रदेश में आपदा से प्रभावित मंडी और कुल्लू जिलों के लिए 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने यह राशि अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स की ओर से दी है। प्रीति जिंटा ने सर्बजीत सिंह बॉबी की संस्था के माध्यम से राहत कार्यों के लिए यह योगदान दिया है।

डिजिटल डेस्क, शिमला। Preity Zinta Help Himachal, हिमाचल प्रदेश के शिमला से संबंध रखने वाली बालीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने आपदा प्रभावित राज्य की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। उन्होंने अपनी आइपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स की ओर से 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की है। उन्होंने मंडी और कुल्लू में हुए नुकसान के बाद राहत कार्यों के लिए यह राशि जारी की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने यह राशि शिमला के सर्बजीत सिंह बॉबी की संस्था को दी है। उन्होंने इस सहयोग के लिए प्रीति जिंटा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन प्रीति जिंटा ने मंडी और कुल्लू में राहत कार्य के लिए हमें 30 लाख रुपये का योगदान दिया है। उनकी टीम पंजाब किंग्स की ओर से दी गई इस सहायता के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।