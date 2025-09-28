वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बनेगा चुनावी माहौल, बड़ी रैली की तैयारी में कांग्रेस; जुटेंगे ये दिग्गज नेता

Virbhadra Singh Statue Inauguration शिमला के रिज मैदान पर 13 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी जिसे पार्टी के कई नेता संबोधित करेंगे। दिसंबर में सरकार के तीन साल पूरे होने और पंचायत चुनावों के मद्देनज़र इस रैली का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Virbhadra Singh Statue Inauguration, पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 13 अक्टूबर को रिज मैदान पर किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस के कई प्रमुख नेता शिमला पहुंचेंगे। यह एक सरकारी कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़ी रैली का आयोजन भी किया जाएगा।

कांग्रेस हाईकमान से आने वाले नेता इस रैली को संबोधित करेंगे, जिससे सरकार अपनी उपलब्धियों को उजागर कर सकेगी। दिसंबर में राज्य सरकार अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा करेगी और पंचायत चुनाव भी इसी महीने में होंगे। ऐसे में रैली में भीड़ जुटाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा।

पिछले साल नवंबर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला और ब्लाक कांग्रेस कमेटी भंग हैं, और राज्य कार्यकारिणी का घोषणा भी संभव है। इस संदर्भ में गतिविधियां तेज हो गई हैं। खरगे और प्रियंका आएंगे, सोनिया पर संशय 13 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और महासचिव प्रियंका वाड्रा ने आने की पुष्टि की है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका आना अभी निश्चित नहीं है।