Himachal: विवाद के बाद स्वास्थ्य मंत्री का लंदन व फ्रांस दौरा स्थगित, बेटे को साथ ले जाने पर शांडिल ने दी प्रतिक्रिया
Himachal Health Minister हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का लंदन और फ्रांस दौरा रद्द हो गया है। यह दौरा नवीन स्वास्थ्य मॉडल के अध्ययन के लिए था लेकिन विवादों में घिर गया। विपक्ष ने उनके बेटे के दौरे पर सवाल उठाए थे। शांडिल ने बताया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर रही है और दौरे से प्रदेश को लाभ मिलता।
राज्य ब्यूराे, शिमला। नवीन स्वास्थ्य माॅडल, चिकित्सा क्षेत्र की नई प्रगतियों और नीतिगत ढांचों का अध्ययन करने के लिए 10 अक्टूबर से प्रस्तावित लंदन और फ्रांस दौरे को स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी।
उन्होंने कहा कि आगामी छह माह के दौरान ये दौरा कभी भी आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि ये दौरा स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिकता लाने के लिए रखा गया। पत्रकारों और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर द्वारा उनके बेटे के इस दौरे में जाने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में शांडिल ने कहा कि प्रविधान है जिसमें सहायक के तौर पर जा सकते हैं। मुझे दवाओं आदि के लिए आवश्यकता होती है, इसलिए सहायक के तौर पर जा रहे थे।
इस कारण काफी चर्चा में था दौरा
हालांकि इंटरनेट मीडिया पर ये दौरा काफी चर्चाओं में है, जिसका सबसे बड़ा कारण केंद्रीय विदेश मामले मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र में धनीराम शांडिल के बेटे संजय शांडिल को लेकर उनके पद के स्थान पर एकंपलाइज शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ सह अपराधी होता है। इस संबंध में काफी किरकिरी हो रही है।
शांडिल बोले- वित्तीय स्थिति सुधर रही
शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति हमेशा ही खराब रहने वाली नहीं है अब बेहतर हो रही है। विदेश दौरे से प्रदेश के लोगों को ही लाभ मिलना था। प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू की जा रही है। अत्याधुनिक मशीनों को स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को गिनाया।
उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का किया था गठन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था। इस दल ने 2 से 11 अक्टूबर तक लंदन और फ्रांस का दौरा करना था। वहां इस टीम ने नवीन स्वास्थ्य माॅडल, चिकित्सा क्षेत्र की नई प्रगतियों और नीतिगत ढांचों का अध्ययन करना था, ताकि राज्य में बेहतरीन व्यवस्थाओं को लागू किया जा सके।
यहां से होगा दौरे पर खर्च
इस दौरे पर होने वाला खर्च हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड की आय से किया जाना प्रस्तावित है। इसमें हवाई यात्रा, वीजा शुल्क, आवास, बीमा और स्थानीय परिवहन शामिल होगा।
प्रतिनिधिमंडल में ये थे शामिल
- कर्नल धनी राम शांडिल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, हिमाचल प्रदेश
- संजय रत्न विधायक, ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा
- कैप्टन रंजीत राणा विधायक, सुजानपुर, जिला हमीरपुर
- एम सुधा देवी सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश
- डा. गोपाल बेरी निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश
- प्रदीप ठाकुर प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश
- दिव्यांशु सिंघल प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड
- डा. राकेश शर्मा निदेशक, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हिमाचल प्रदेश
- अंजनी गुप्ता राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- कर्नल (डॉ.) संजय शांडिल स्वास्थ्य मंत्री के सहयोगी
