    हिमाचल में चुनाव से पहले भाजपा की कड़ी तैयारी, सभी मोर्चा के जिला अध्यक्ष किए नियुक्त; देखिए लिस्ट

    By rohit nagpal Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:49 PM (IST)

    Himachal Pradesh BJP Morcha हिमाचल प्रदेश भाजपा ने पंचायत चुनावों से पहले कमर कसते हुए अपने विभिन्न मोर्चों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। अनुसूचित जाति जनजाति किसान युवा महिला और ओबीसी मोर्चा के लिए प्रदेश अध्यक्षों ने जिलों में नई नियुक्तियां की हैं। यह कदम पार्टी की चुनावी तैयारियों को दर्शाता है।

    हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर।

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh BJP Morcha, हिमाचल प्रदेश भाजपा ने पंचायत चुनाव से पहले कमान कस ली है। भाजपा ने अपने सभी मोर्चों के जिलों की कमान सौंप दी है। इसके तहत ही अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील नेगी ने चंबा से चरणजीत, कांगड़ा से नरेंद्र पठानिया, नूरपुर से अमित शर्मा, पालमपुर से रोहित कपूर, लाहौल-स्पीति से मंगल चंद मनपा, कुल्लू से चंद्रा, मंडी से बलवंत कुमार यादव, ऊना से हरिचंद बाबा, बिलासपुर से रामलाल, सोलन से नारायण दास, सिरमौर से मोरखज चौहान, महासू से रोहित नेगी, शिमला से जयचंद नेगी और किन्नौर से सुभाष चंद को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है।

    अनुसूचित जाति मोर्चा में इन्हें दी कमान

    वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने चंबा से नर सिंह धीमान, कांगड़ा से राजेश हीर, नूरपुर से सोमराज, पालमपुर से कैप्टन अमीचंद, देहरा से कमल नयन डोगरा, लाहौल-स्पीति से रमेश चंद गुलपा, कुल्लू से गंगा सिंह, मंडी से खेमा चंद संध्यान, सुंदरनगर से ख्याली राम शास्त्री, हमीरपुर से राजकुमार, ऊना से सूरम सिंह, बिलासपुर से बैली राम टेगोर, सोलन से अमर संधू, सिरमौर से संदीप तोमर, महासू से विकास जिंटा और शिमला से पूर्णमल को जिम्मेदारी सौंपी है।

    किसान मोर्चा में भी सौंप दी जिम्मेदारियां

    पार्टी ने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव डेडा ने चंबा से नरेंद्र ठाकुर, कांगड़ा से महेन्द्र राणा, नूरपुर से हंसराज शर्मा, देहरा से राजकुमार खखरियाल, पालमपुर से राजेश कुमार, लाहौल-स्पीति से ताशी झालसन, कुल्लू से दुनी चंद, मंडी से दलिप कुमार, सुंदरनगर से देशराज, हमीरपुर से अनिल कुमार, ऊना से धर्मेन्द्र राणा, बिलासपुर से राम गोपाल ठाकुर, सोलन से राकेश गौतम, सिरमौर से अविनाश सैनी, महासू से संदीप रोटला, शिमला से दिनेश ठाकुर और किन्नौर से महेन्द्र को जिलाध्यक्ष बनाया है।

    युवा मोर्चा कांगड़ा के अध्यक्ष बने तपन

    युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी शुक्ला ने चंबा से मिलाप ठाकुर, कांगड़ा से तपन मिन्हास, नूरपुर से सज्जन टिया, पालमपुर से राकेश भट्ट, लाहौल-स्पीति से अमीर ठाकुर, कुल्लू से विविनराज आनंद, मंडी से योगराज डोगरा, सुंदरनगर से उत्तम चौधरी, हमीरपुर से शुभम पठानिया, बिलासपुर से रामपाल चौधरी, सोलन से भूपेंद्र ठाकुर (सन्नी), सिरमौर से अरुण सपरमान, महासू से नवजोत शर्मा, शिमला से सुमित ठाकुर और किन्नौर से नवकरण सिंह बोरिस को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है।

    डेजी ठाकुर ने इन महिलाओं को सौंपे जिले

    महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डेज़ी ठाकुर ने चंबा से कांता ठाकुर, कांगड़ा से मोनी धीमान, नूरपुर से सुमन देवी, देहरा से कमलेश कुमारी, पालमपुर से सीमा चौधरी, लाहौल-स्पीति से मीना ठाकुर, कुल्लू से बिंदिया सूद, मंडी से रितु ठाकुर, सुंदरनगर से नीलम परमार, हमीरपुर से अर्चना चौहान, ऊना से अनु ठाकुर, बिलासपुर से रचना ठाकुर, सोलन से दर्पणा ठाकुर, सिरमौर से शिवानी वर्मा, महासू से अनीता खलटा और किन्नौर से सत्या देवी को जिम्मेदारी दी है।

    ओबीसी मोर्चा ने इन्हें सौंपी जिलों की कमान

    ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामलोक धनोटिया ने चंबा से जोगिन्द्र सिंह, कांगड़ा से विजय कुमार, नूरपुर से पवन चौधरी, पालमपुर से सुनील चौधरी, देहरा से मोहितर सिंह, कुल्लू से बलवीर सिंह, मंडी से प्रकाश चंद, सुंदरनगर से विजय भारद्वाज, हमीरपुर से संजय कुमार, ऊना से मनोहर लाल, बिलासपुर से खुशीराम, सोलन से नसीब सिंह सैणी और सिरमौर से ओम प्रकाश को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

