Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचायत चुनाव में भारी न पड़े कांग्रेस संगठन के गठन में देरी, मंडी में वरिष्ठ नेता भी होने लगे मुखर

    By Hansraj Saini Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:47 PM (IST)

    Himachal Panchayat Chunav मंडी जिले में कांग्रेस संगठन के गठन में देरी से पार्टी की गतिविधियाँ ठप हो गई हैं जिससे कार्यकर्ता पंचायत और नगर निकाय चुनावों से पहले परेशान हैं। वरिष्ठ नेताओं ने भी इस स्थिति पर नाराजगी जताई है। जिले में सक्रिय जिलास्तरीय संगठन के अभाव में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले अब तक कांग्रेस संगठन का गठन नहीं हो पाया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन के गठन में देरी से कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। जिला मंडी में संगठन की सुस्त रफ्तार व संगठनात्मक ढांचे के गठन में देरी ने पार्टी की गतिविधियों को ठप कर दिया है। पंचायत व नगर निकाय चुनाव सिर पर हैं, मगर पार्टी कार्यकर्ता व स्थानीय नेता स्पष्ट रणनीति के अभाव में पशोपेश में हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काफी समय से जिले में कांग्रेस का कोई सक्रिय जिलास्तरीय संगठन नहीं बन पाया है, ब्लाक स्तर पर भी यही स्थिति है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रभावित हो रहा है।

    वरिष्ठ नेता भी जताने लगे नाराजगी

    कई माह की चुप्पी के बाद अब वरिष्ठ नेताओं ने भी इस स्थिति पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन के गठन में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने बकायदा इसको लेकर पत्रकारवार्ता की है।

    उन्होंने साफ कहा कि यदि समय रहते जिला स्तर पर मजबूत संगठन नहीं बना, तो आगामी पंचायत व निकाय चुनावों में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

    बन गई है नेतृत्वहीनता की स्थिति

    पार्टी के भीतर चल रही इस सुस्ती से कार्यकर्ता न केवल हतोत्साहित हैं, बल्कि नेतृत्वहीनता की स्थिति भी बन गई है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद जिले के किसी बड़े नेता की सरकार में कोई सीधी भागीदारी नहीं है। इस कारण जमीनी स्तर पर योजनाओं व विकास कार्यों का श्रेय भी कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा।

    10 विधानसभा क्षेत्र वाले मंडी जिले में एक कांग्रेस विधायक 

    10 विधानसभा क्षेत्र वाले इस जिला में कांग्रेस का एकमात्र विधायक हैं। वह भी पहली बार विजयी हुए थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यदि कांग्रेस ने संगठनात्मक सुस्ती पर काबू नहीं पाया तो निकाय व पंचायत चुनाव में नुकसान हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- Himachal: हमीरपुर रेस्ट हाउस में नेताओं की मौजूदगी में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, अनदेखी के आरोप पर बढ़ा विवाद, Video

    कार्यकर्ता उम्मीद में

    स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की निष्क्रियता से विपक्ष को आक्रामक होने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता अब इस उम्मीद में हैं कि जल्द पार्टी नेतृत्व ठोस कदम उठाएगा, जिससे चुनावी समर से पहले जिला व ब्लाक संगठन को मजबूती मिल सके।

    यह भी पढ़ें- हिमाचल में 40 हजार आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे नीति का इंतजार, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद क्या मिलेगी राहत?