Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal: हमीरपुर रेस्ट हाउस में नेताओं की मौजूदगी में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, अनदेखी के आरोप पर बढ़ा विवाद, Video

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:54 PM (IST)

    Hamirpur Congress Workers Dispute हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक बैठक में विवाद हो गया। विकास कार्यों पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक में अनदेखी के आरोपों के चलते बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कार्यकर्ता आपस में हाथापाई पर उतर आए धक्का-मुक्की होने लगी। वरिष्ठ नेताओं ने शांत करने की कोशिश की पर कार्यकर्ता नहीं माने।

    prefferd source google
    Hero Image
    हमीरपुर में बैठक के दौरान भिड़ते कांग्रेस कार्यकर्ता। जागरण

    रवि ठाकुर, हमीरपुर। Hamirpur Congress Workers Dispute, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस करीब 10 महीने से बिना संगठन के है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बाकी कोई पदाधिकारी तैनात नहीं किया गया है। इस बीच हमीरपुर में बुधवार को कुछ वरिष्ठ नेताओं ने विकास कार्यों पर चर्चा को लेकर बैठक बुलाई। लेकिन यह बैठक लड़ाई का अखाड़ा बन गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा और हमीरपुर से पार्टी प्रत्याशी रहे डा. पुष्पेंद्र वर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

    लेकिन इन सबके बीच कार्यकर्ता एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंच गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। नेताओं के समझाने पर भी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। 

    अनदेखी के आरोप लगाए

    हमीरपुर में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में बुधवार दोपहर 1 बजे यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने अनदेखी और क्षेत्र में कार्य पूरे न होने के आरोप लगाए।

    विकास कार्यों से हटकर आरोप-प्रत्यारोप पर टिका फोकस

    इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आपसी बहसबाजी और तनातनी का माहौल बन गया। हालात ऐसे बने कि चर्चा का फोकस विकास कार्यों से हटकर आपसी आरोप-प्रत्यारोप पर टिक गया। हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं की असहमति साफ तौर पर झलकती रही।

    उलझते हुए रेस्ट हाउस कैंपस में पहुंच गए कार्यकर्ता

    कार्यकर्ता उलझते हुए रेस्ट हाउस से बाहर कैंपस तक पहुंच गए। डाॅ. पुष्पेंद्र वर्मा सहित अन्य नेता शांत करवाने का प्रयास करवाते रहे, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। गले से पकड़कर धक्का मुक्की हुई।

    यह भी पढ़ें- Himachal: तो ओबीसी गणना के बाद नगर निकाय चुनाव चाहती है सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में क्या?

    यह भी पढ़ें- Vikramaditya Singh Marriage: सादगी की शादी में भी दिखा राजशाही अंदाज, दुल्हन ने पहने खास आभूषण; दिग्गज नेता भी पहुंचे