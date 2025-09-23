Himachal: तो ओबीसी गणना के बाद नगर निकाय चुनाव चाहती है सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में क्या?

Himachal Nagar Nikay Election हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ओबीसी गणना के बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने का आग्रह किया है। ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे नहीं होने के कारण यह अनुरोध किया गया है। प्रदेश में कई नगर निगमों और नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं जिनकी तैयारी चल रही है।

प्रदेश में सात नगर निगम, 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिसकी प्रक्रिया को राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू किया हुआ है। नगर निकायों के चुनाव को समय पर करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों को आरक्षण रोस्टर जारी करने को कहा था। इस संबंध में शहरी विकास विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिए जाने के संबंध में जानकारी दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग को मंत्रिमंडल के निर्णय और ओबीसी सर्वे को लेकर लिखा है।