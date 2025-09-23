Himachal: तो ओबीसी गणना के बाद नगर निकाय चुनाव चाहती है सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में क्या?
Himachal Nagar Nikay Election हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ओबीसी गणना के बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने का आग्रह किया है। ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे नहीं होने के कारण यह अनुरोध किया गया है। प्रदेश में कई नगर निगमों और नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं जिनकी तैयारी चल रही है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Nagar Nikay Election, हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है कि ओबीसी गणना होनी है उसके बाद नगर निकाय चुनाव करवाए जाएं। नगर निकायों के चुनाव को लेकर ओबीसी सर्वे नहीं हुआ है। जिसके आधार पर ओबीसी वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण हो सके।
प्रदेश में सात नगर निगम, 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिसकी प्रक्रिया को राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू किया हुआ है।
नगर निकायों के चुनाव को समय पर करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों को आरक्षण रोस्टर जारी करने को कहा था। इस संबंध में शहरी विकास विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिए जाने के संबंध में जानकारी दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग को मंत्रिमंडल के निर्णय और ओबीसी सर्वे को लेकर लिखा है।
शहरी निकायों में जनवरी व अप्रैल से पूर्व होने हैं चुनाव
शिमला को छोड़ बाकी नगर निगमों धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, ऊना, हमीरपुर और बद्दी के अलावा बाकी नगर निकायों में जनवरी व अप्रैल से पूर्व चुनाव हेने हैं। यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा है। मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम चल रहा है, जबकि अभी आरक्षण रोस्टर का काम रुका हुआ है।
यह भी पढ़ें- हिमाचल के सरकारी स्कूलों के 93 छात्रों ने की पहली बार हवाई यात्रा, एक्सपोजर विजिट से लौट साझा किए कभी न भूलने वाले अनुभव
नगर निगम के चुनाव पार्टी चिह्न पर होंगे
प्रदेश के नगर निगमों के चुनाव पार्टी चुनाव चिह्न पर होने हैं, जबकि बाकी नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव पार्टी चिह्न पर नहीं होते हैं। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग से चुनाव चिह्न जारी किए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।