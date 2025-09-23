Language
    हिमाचल के सरकारी स्कूलों के 93 छात्रों ने की पहली बार हवाई यात्रा, एक्सपोजर विजिट से लौट साझा किए कभी न भूलने वाले अनुभव

    By Atul KASHYAP Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:45 PM (IST)

    Himachal Pradesh Govt School हिमाचल प्रदेश के शिमला कुल्लू और किन्नौर जिलों के 93 मेधावी छात्रों ने समग्र शिक्षा के तहत बेंगलुरु का दौरा किया। छात्रों ने पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव किया और वंडरला वॉटर पार्क में मस्ती की। उन्होंने इस्कॉन मंदिर बेंगलुरु महल और लाल बाग का भी दौरा किया जिससे उन्हें कई नई चीजें सीखने को मिली।

    एक्सपोजर विजिट के दौरान बेंगलुरू में विद्यार्थी व शिक्षक।

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। Himachal Pradesh Govt School, हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिला शिमला, कुल्लू और किन्नौर के पीएम श्री स्कूलों के 93 मेधावी छात्र-छात्राओं ने कर्नाटक के बेंगलुरु का एक्सपोजर विजिट किया। इसके लिए सभी छात्रों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा दी गई और इससे से सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव और एयरपोर्ट की सुंदरता और भव्यता को देखकर सभी छात्र-छात्राएं बहुत खुश दिखे, वही वोल्वो बस में भी पहली बार यात्रा करना और ठहरने के लिए बड़े-बड़े होटल में किस तरह की व्यवस्था होती है, इसका भी एक अनूठा अनुभव छात्र-छात्राओं ने ग्रहण किया।

    बेंगलुरू में बच्चों ने वंडरला वॉटर पार्क जो एक थीम आधारित वॉटर स्लाइड्स के लिए भारतवर्ष में प्रसिद्ध है में भी विभिन्न तरह की वाटर स्लाइडिंग का आनंद लिया। बच्चों ने बेंगलुरु का भव्य और सुंदर इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन कर उनका आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण किया।

    रॉयल परिवार बदियार वंश का महल भी देखा 

    छात्र-छात्राओं ने बेंगलुरु महल और रॉयल परिवार बदियार वंश के रहने का स्थान भी देखा। वहां की गई नक्काशी और भित्ती चित्रों को देखकर छात्र-छात्राएं मंत्र मुक्त हो गए। इसी दौरान बच्चों ने प्रसिद्ध लालबाग जो 240 एकड़ में फैला है में लगे फूलों और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों की जानकारी भी प्राप्त की।

    3 डी शो सहित गैलरी में माॅडल के बारे में जाना

    कस्तूरबा रोड पर बने औद्योगिक और प्रौद्योगिकी म्यूजियम में प्रदर्शित वैज्ञानिक आधारित स्पेस टेक्नोलॉजी गैलरी, बॉयो टेक्नोलॉजीकल रिवॉल्यूशन, फन साइंस गैलरी, ईंजन हाल, बेल हाल, राइट ब्रदर्स फ्लाइंग सिमुलेशन, 3डी शो आदि अनेक गैलरियों में जाकर विज्ञान पर आधारित विभिन्न मॉडल की जानकारी प्राप्त की। इसी दौरान छात्र-छात्राओं ने अपनी यादगार के लिए खूब फोटो और वीडियो भी बनाएं जो उनके लिए एक अविस्मरणीय यादगार पल रहेंगे।

    ये अधिकारी व शिक्षक भी रहे साथ 

    इस एक्सपोजर विजिट के दौरान छात्र-छात्राओं के साथ उपनिदेशक कुल्लू डॉक्टर सुनील, उपनिदेशक किन्नौर अरुण गौतम, प्रधानाचार्य डाइट कुल्लू सुरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता पीपी दुल्टा, कुलदीप शर्मा, उमा, सुजाता नेगी, शीला, पंकज ठाकुर, राजेश कुमार, निशा खुंद और निशा देवी आदि भी उपस्थित रहे।

