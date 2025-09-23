हिमाचल के सरकारी स्कूलों के 93 छात्रों ने की पहली बार हवाई यात्रा, एक्सपोजर विजिट से लौट साझा किए कभी न भूलने वाले अनुभव

Himachal Pradesh Govt School हिमाचल प्रदेश के शिमला कुल्लू और किन्नौर जिलों के 93 मेधावी छात्रों ने समग्र शिक्षा के तहत बेंगलुरु का दौरा किया। छात्रों ने पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव किया और वंडरला वॉटर पार्क में मस्ती की। उन्होंने इस्कॉन मंदिर बेंगलुरु महल और लाल बाग का भी दौरा किया जिससे उन्हें कई नई चीजें सीखने को मिली।

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। Himachal Pradesh Govt School, हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिला शिमला, कुल्लू और किन्नौर के पीएम श्री स्कूलों के 93 मेधावी छात्र-छात्राओं ने कर्नाटक के बेंगलुरु का एक्सपोजर विजिट किया। इसके लिए सभी छात्रों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा दी गई और इससे से सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।

पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव और एयरपोर्ट की सुंदरता और भव्यता को देखकर सभी छात्र-छात्राएं बहुत खुश दिखे, वही वोल्वो बस में भी पहली बार यात्रा करना और ठहरने के लिए बड़े-बड़े होटल में किस तरह की व्यवस्था होती है, इसका भी एक अनूठा अनुभव छात्र-छात्राओं ने ग्रहण किया।

बेंगलुरू में बच्चों ने वंडरला वॉटर पार्क जो एक थीम आधारित वॉटर स्लाइड्स के लिए भारतवर्ष में प्रसिद्ध है में भी विभिन्न तरह की वाटर स्लाइडिंग का आनंद लिया। बच्चों ने बेंगलुरु का भव्य और सुंदर इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन कर उनका आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण किया।

रॉयल परिवार बदियार वंश का महल भी देखा छात्र-छात्राओं ने बेंगलुरु महल और रॉयल परिवार बदियार वंश के रहने का स्थान भी देखा। वहां की गई नक्काशी और भित्ती चित्रों को देखकर छात्र-छात्राएं मंत्र मुक्त हो गए। इसी दौरान बच्चों ने प्रसिद्ध लालबाग जो 240 एकड़ में फैला है में लगे फूलों और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों की जानकारी भी प्राप्त की।