    हिमाचल में पंचायत चुनाव के कारण स्कूल परीक्षाओं में बड़ा फेरबदल, विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिए आदेश

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:20 PM (IST)

    Himachal Pradesh Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के कारण शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। स्कूलों को तय समय पर पढ़ाई पूरी करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

    दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी कक्षा-1 से 8 तक की परीक्षाएं

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के कारण स्कूल परीक्षाओं में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में कक्षा-1 से आठवीं तक की वार्षिक परीक्षाएं (एसए-2) इस साल दिसंबर के पहले व दूसरे सप्ताह में ही आयोजित होंगी। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिसंबर में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव होने हैं।

    इसके मद्देनजर परीक्षाएं निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था। इसमें कहा गया था कि चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिए विद्यालय भवन, फर्नीचर और विद्यालयी स्टाफ की जरूरत होगी।

    आयोग की तरफ से यह पत्र निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली को भेजा गया था। विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक आशीष कोहली को यह पत्र भेजा। कक्षा-1 से आठ तक की परीक्षाओं की तिथियां एसएसए की तय करता है।

    विभाग ने जारी की अधिसूचना

    विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्कूलों को भी निर्देश किया गया है कि वह तय समय पर बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाए व रविजन शुरू कर दें। अमूमन 20 से 25 दिसंबर तक परीक्षाएं आयोजित होती है व 31 दिसंबर को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होता है।

    चुनाव में शिक्षकों की लगती हैं ड्यूटियां

    पंचायत चुनावों में पोलिंग बूथ स्कूलों को ही बनाया जाता है। चुनाव वाले दिन स्कूल में अवकाश रहता है। चुनावों में शिक्षक व गैर शिक्षकों की सबसे ज्यादा ड्यूटियां लगती है। चुनावी डयूटी से पहले उनकी रिहर्सल जैसे कार्य भी करवाए जाते हैं। ऐसे में परीक्षाएं पहले होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। विभाग ने सभी जिला उप निदेशकों व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है।

    संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है कि परीक्षा प्रक्रिया के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित की जाए, ताकि परीक्षाएं समय से संपन्न हों और इसके बाद चुनावी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे करवाए जा सकें।

    3577 पंचायतों में होने हैं चुनाव

    हिमाचल में 3577 पंचायतों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा 12 जिला परिषदों के 249 जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होने हैं। जबकि 91 ब्लॉक समितियों में 1700 से अधिक पंचायत समीति सदस्यों के चुनाव होने हैं। ब्लॉक समितियों की संख्या बढ़ी है जिसके चलते अभी इसका पूरा आंकड़ा नहीं आया है कि कितनों में चुनाव होने हैं। इनकी संख्या 1700 से अधिक होगी यह तय है।

