Himachal: ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के नए मापदंड बनेंगे, मंत्रिमंडल लगाएगा मुहर; नौकरियों पर भी आएगा फैसला

Himachal Pradesh Cabinet Meeting हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भारी बारिश से मकानों को नुकसान हुआ। सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नियम बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में पंचायती राज विभाग इस मुद्दे पर प्रस्तुति देगा।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Cabinet Meeting, मानसून के दौरान भारी वर्षा ने इस बार भी व्यापक तबाही मचाई, जिससे 9680 मकानों को नुकसान पहुंचा। इनमें पूरी तरह से धराशायी हुए मकान और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवन शामिल हैं।

वर्ष 2023 की भीषण प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश में ऐसी तबाही की तस्वीर छोड़ी, जिसे ग्रामीण इलाकों के लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। उस दौरान लगभग 14 हजार मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से धराशायी हो गए, जिससे हजारों परिवार बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए।

इस अनुभव से सबक लेते हुए, प्रदेश सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए ठोस मापदंड तय करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विदेश दौरे से लौट आए हैं और सोमवार को शिमला पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल बैठक में पंचायती राज विभाग देगा प्रस्तुति इस सप्ताह मंत्रिमंडल बैठक आयोजित होने की संभावना है, जिसमें पंचायतीराज विभाग इस मुद्दे पर विस्तृत प्रस्तुति देगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पहले ही सरकार को सुझाव दे चुका है कि यदि गांवों में भवन निर्माण के नियमों में बदलाव नहीं किए गए, तो भविष्य में नुकसान और अधिक भयावह हो सकता है।

नए मापदंडों में मकानों की मजबूती पर रहेगा जोर नए मापदंडों में मकानों की मजबूती, ढलानों पर निर्माण की वैज्ञानिक तकनीक, भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय और बहुमंजिला निर्माण पर नियंत्रण जैसे पहलुओं को शामिल करने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सुरक्षित, आपदा-रोधी और टिकाऊ मकान बना सकें। यह कदम आपदा प्रबंधन की दिशा में सरकार का बड़ा और दूरगामी निर्णय माना जा रहा है।