हरियाणा सीमा पर हिमाचल पुलिस ने बंद किए चोर रास्ते, नदी में उतारी मशीनरी; धुंध व अंधेरे में अवैध गतिविधि पर लगेगी ब्रेक

सुनील शर्मा, सोलन। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर बहने वाली बाल्द नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए नदी तक जाने वाले चोर रास्तों को बंद कर दिया है। यह कार्रवाई सनसिटी सोसायटी के आसपास तथा लक्कड़ डिपो पुल और बाल्द पुल के बीच की गई, जहां से अवैध रूप से खनन सामग्री उठाई जा रही थी।



उल्लेखनीय है कि दैनिक जागरण ने 20 दिसंबर को इस अवैध खनन के मामले को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद बीबीएनडीए प्रशासन और पुलिस हरकत में आई। पुलिस जांच में सामने आया कि खनन माफिया घनी धुंध और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नदी से रेत, बजरी और अन्य खनन सामग्री निकाल रहा था।

संवेदनशील है क्षेत्र यह क्षेत्र संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि नदी के एक छोर पर हरियाणा और दूसरे छोर पर हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसी सीमा विवाद और दो राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र का लाभ उठाकर खनन माफिया खुलेआम मनमानी करता रहा। माफिया अक्सर कार्रवाई से बचने के लिए राज्य बदलकर निकल जाता था, जिससे उस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा था।

बाढ़ से भी नहीं लिया सबक स्थानीय लोगों का कहना है कि सनसिटी मार्ग पर कुछ वर्ष पहले भी अवैध खनन और नदी के बहाव में छेड़छाड़ के कारण मार्ग बह गया था। इसके बावजूद खनन माफिया ने कोई सबक नहीं लिया और दोबारा उसी क्षेत्र में खनन शुरू कर दिया। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, बल्कि आसपास की आवासीय सोसायटियों और सड़क ढांचे को भी खतरा पैदा हो गया था।

मशीनरी से बंद किए रास्ते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नदी तक पहुंचने वाले अवैध चोर रास्तों को जेसीबी मशीन की मदद से खोदकर बंद कर दिया है, ताकि भारी वाहनों और ट्रैक्टरों की आवाजाही रोकी जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन पर समय रहते लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि यह भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकता था।

सीमा क्षेत्र में संयुक्त गश्त बढ़ेगी प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि सीमा क्षेत्रों में संयुक्त गश्त बढ़ाई जाएगी और अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं अवैध खनन होता दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दें।