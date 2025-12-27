मनाली में सैलानियों का सैलाब, ...यहां बर्फ में जश्न; न्यू ईयर पर घूमने निकलने से पहले चेक कर लें होटल आक्यूपेंसी
मनाली नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए पर्यटकों से गुलजार है, प्रतिदिन 20-25 हजार सैलानी आ रहे हैं। 31 दिसंबर तक 90% होटल बुक हो चुके हैं, जिससे सड़कों पर ...और पढ़ें
जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए तैयार है। हर रोज 20 से 25 हजार पर्यटक मनाली आ रहे हैं। पर्यटन निगम सहित अन्य स्तरीय होटलों में 31 दिसंबर तक एडवांस में 90 प्रतिशत कमरे बुक हो गए हैं। नववर्ष मनाने मनाली आ रहे हैं तो एडवांस में बुकिंग करवा लें अन्यथा स्तरीय कमरों के लिए भटकना पड़ सकता है।
शहर सहित आसपास के क्षेत्रों के होटलों की आक्यूपेंसी भी 70 से 75 प्रतिशत पहुंच गई है। नववर्ष की संध्या में 70 से 80 हजार पर्यटकों के उमड़ने का अनुमान है।
रोहतांग व शिंकुला में बर्फ के बीच पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। होटल कारोबारियों की माने तो जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होटलों की अच्छी बुकिंग चल रही है। उनका कहना है कि पर्यटन नगरी मनाली में अधिकतर होटल एडवांस में तीन जनवरी तक पैक हो गए हैं।
सैलानियों से भर गए पर्यटन स्थल
पर्यटन नगरी में उमड़े पर्यटकों के सैलाब ने सारी व्यवस्था को चरमरा दिया है। मनाली के सभी पर्यटन स्थल सैलानियों से भर गए हैं। पर्यटक वाहन बढ़ने के कारण जगह-जगह ट्रैफिक जाम की समस्या भी गहराई है।
छोटी पड़ने लगी मनाली की ये सड़कें
पर्यटकों के उमड़े हुजूम ने प्रशासन की भी परेशानी को बढ़ाया है। मनाली के आलू ग्राउंड से लाहुल के सिस्सु कोकसर तक लगभग 40 किलोमीटर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम लग रहा है। आलू ग्राउंड, मनाली बाईपास, मनाली बाजार, हिडिम्बा व मनाली गांव रोड, अलेउ, बाहंग, नेहरूकुंड, कुलंग, पलचान, सोलंगनाला, धुंधी, साउथ पोर्टल, अटल टनल के भीतर, नॉर्थ पोर्टल, कोकसर, ग्रांफू व सिस्सु में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। पिछले कुछ दिन से मनाली जाम हो गई है। पर्यटकों के उमड़े सैलाब से पर्यटन नगरी मनाली की सड़कें छोटी पड़ गई हैं।
बर्फ के दीदार व अटल टनल बने हैं पहली पसंद
पर्यटन नगरी मनाली आ रहे पर्यटकों के शिंकुला, रोहतांग व ग्रांफू सहित अटल टनल पहली पसंद बनी हुई है। हर कोई इन पर्यटन स्थलों को निहारने को बेताब दिख रहा है।
शीत मरुस्थल लाहुल घाटी में रौनक दोगुना
दिसंबर में मनाली से अधिक रौनक शीत मरुस्थल लाहुल घाटी के ग्रांफू में लगी हुई है। लाहुल घाटी के इस क्षेत्र में दिन में भी तापमान माइनस पर चल रहा है। शिंकुला दर्रे सहित रोहतांग दर्रे के लिए फोर बाई फोर वाहनों को ही जाने की अनुमति है। ऐसे में अपने वाहन भी सामान्य वाहन में सफर करने वाले पर्यटक ग्रांफू का ही रुख कर रहे है।
क्या कहते हैं पर्यटन कारोबारी
मनाली के पर्यटन कारोबारी राजू, रवि ब्यास, बंशी व रमन ने बताया तीन जनवरी तक बुकिंग अच्छी है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मनाली में पर्यटकों का सैलाब उमड़ा हैं। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि एडवांस बुकिंग को देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक कारोबार बेहतर रहेगा।
सहयोग करें पर्यटक : प्रशासन
एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा ने कहा कि पर्यटकों के उमड़े सैलाब से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी है। प्रशासन पर्यटकों को यथासंभव सुविधा मुहैया करवा रहा है। वाहन चालकों से आग्रह है कि सड़क किनारे वाहन पार्क न करें। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए माल रोड मनाली में साउंड सिस्टम की व्यवस्था की है। पर्यटक रात 10 बजे तक खूब आनंद ले रहे हैं।
