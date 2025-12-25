क्रिसमस: हिमाचल के एंट्री प्वाइंट परवाणू में लगा भारी ट्रैफिक जाम, हिल स्टेशन पहुंचने से पहले छूटे पर्यटकों के पसीने

संवाद सहयोगी, परवाणू (सोलन)। चंडीगढ़–शिमला हाईवे पर परवाणू टोल प्लाजा के समीप वीरवार को क्रिसमस पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। क्रिसमस के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, चायल और कसौली की ओर रवाना हुए। इस कारण टोल प्लाजा पर वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया।



हिल स्टेशन पर पहुंचने से पहले पर्यटकों के ट्रैफिक जाम में खूब पसीने छूटे। पर्यटकों को काफी देर तक जाम में मशक्कत करनी पड़ी।



ट्रैफिक की स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर रखा था। वहीं टोल प्रबंधन की ओर से भी अधिक संख्या में टोल कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी।

पांच एंट्री प्वाइंट में से एक से निकाले जा रहे हिमाचल के वाहन टोल प्लाजा के पांच एंट्री प्वाइंट में से एक गेट से हिमाचल प्रदेश के वाहनों को निकाला जा रहा था, जबकि शेष चार गेटों से अन्य राज्यों के वाहनों को पास किया जा रहा था। इसके बावजूद जाम की स्थिति बनी रही और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टोल पार करने में वाहनों को करीब 20 मिनट का समय लग रहा था।