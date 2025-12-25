हिमाचल: न्यू ईयर पर कसौली में पर्यटकों के लिए खास फेस्टिव पैकेज, होटल में भी मिल रहा ऑफर

जागरण संवाददाता, कसौली (सोलन)। यदि आप नववर्ष पर हिमाचल प्रदेश के कसौली आने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो जल्द कमरा बुक करवा लें। कसौली के होटलों और होमस्टे में लगभग 70 प्रतिशत कमरे बुक हो चुके हैं। नए साल पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष फेस्टिव पैकेज, डीजे पार्टी, मिस व मिस्टर कसौली प्रतियोगिता, कपल डांस और बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

15 से 25 प्रतिशत तक छूट पर्यटन नगरी कसौली में क्रिसमस और नववर्ष के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर में होटल, होम स्टे व रेस्तरां को रंग-बिरंगी लाइटों से सजा दिया है। पर्यटकों को कमरा बुक करवाने पर 15 से 25 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है।



कसौली में छोटे-बड़े लगभग 250 होटल, रिजार्ट, काटेज और गेस्ट हाउस हैं। यहां पर एक रात में लगभग दो हजार से अधिक पर्यटक ठहर सकते हैं। कारोबारियों को क्रिसमस और नववर्ष पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है।

सभी होटल फुल आक्यूपेंसी की ओर अग्रसर कसौली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र चोपड़ा ने बताया कि इस बार नववर्ष के मौके पर कसौली के लगभग सभी होटल फुल आक्यूपेंसी की ओर अग्रसर हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए स्पेशल पैकेज, कपल डांस, फन एक्टिविटीज, डांस प्रतियोगिताएं और बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।



विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस साल क्रिसमस और नववर्ष के दौरान कसौली का पर्यटन कारोबार पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर रहेगा।

क्या कहना है प्रशासन का एसडीएम कसौली महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि त्योहारी सीजन के लिए प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर ली हैं। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक की जा चुकी है। ओवर चार्जिंग व कार पार्किंग को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। कसौली में दो होटल पर्यटन निगम के हैं, जिनमें ओल्ड व न्यू रोज कामन होटल शामिल है, जिनमें आनलाइन व आफलाइन बुकिंग होती है।