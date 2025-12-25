New Year पर हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राहत की खबर, CM सुक्खू ने अपील के साथ कर दिया बड़ा एलान 

जागरण संवाददाता, शिमला। न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पर्यटकों के लिए बड़ा एलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि हिमाचल पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्यटकों को हिमाचल आने का न्योता दिया।



शिमला और कांगड़ा के धर्मशाला में कार्निवाल का आयोजन किया गया है, जहां पर्यटक हिमाचल की संस्कृति के बारे में जान सकेंगे, वहीं यहां स्वच्छ हवा का लाभ भी ले सकेंगे।



उन्होंने कहा कि पर्यटकों के साथ हिमाचल के लोग शांति बनाए रखें, पर्यटक भी हुड़दंग न मचाएं। पर्यटकों को कोई असुविधा न हो, इसलिए पर्यटन सीजन के दौरान ढाबे व होटल दिन-रात 24 घंटे खुले रहेंगे। बिना खाने के कोई भी पर्यटक नहीं रहना चाहिए।

