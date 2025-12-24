कांगड़ा वैली कार्निवाल का शोभायात्रा के साथ आगाज, धर्मशाला में मैराथन सहित हर दिन होंगे खास इवेंट; देखे लें पूरा शेड्यूल
Kangra Carnival, कांगड़ा वैली कार्निवाल का धर्मशाला में भव्य शुभारंभ हुआ। शोभायात्रा में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शामिल हुए। 24 से 31 दिसंबर तक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा वैली कार्निवाल का शोभायात्रा के साथ बुधवार को शुभारंभ हो गया। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हनुमान मंदिर कचहरी अड्डा में पूजा अर्चना के उपरांत पुलिस मैदान तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जिसमें प्रदेश के साथ ही अन्य स्थानों के सांस्कृतिक दल और धर्मशाला के आमजन ने भाग लिया।
कांगड़ा वैली कार्निवाल का भव्य आयोजन 24 से 31 दिसंबर, 2025 तक पुलिस ग्राउंड, धर्मशाला में किया जा रहा है।
कांगड़ा वैली कार्निवाल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत संध्याओं, हास्य प्रस्तुतियों, पारंपरिक लोक नृत्यों, बैंड प्रस्तुतियों तथा विभिन्न आकर्षक गतिविधियों का आयोजन होगा। पहले दिन एनजेडसीसी नृत्य प्रस्तुति, रुद्र बैंड, फिरदौस बैंड एवं प्रसिद्ध हास्य कलाकार भावना पठानिया की विशेष प्रस्तुति दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी।
धर्मशाला में कल मैराथन
कांगड़ा कार्निवाल 2025 के तहत जिला प्रशासन द्वारा खेल, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिनका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को भी मजबूत करना है। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि 25 दिसंबर को धर्मशाला मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश से धावक भाग लेंगे। मैराथन सुबह 6:30 बजे साई स्टेडियम से आरंभ होकर सर्किट हाउस, चीलगाड़ी, कोतवाली बाजार, खनियारा, रक्कड़, दाडी होते हुए पुनः साई स्टेडियम में ही संपन्न होगी।
मैराथन के समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री प्रातः 10:30 बजे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे।
26 को लिटरेचल फेस्टिवल
उपायुक्त ने बताया कि 26 दिसंबर को राजकीय महाविद्यालय, धर्मशाला के सभागार में कांगड़ा वैली कार्निवाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साहित्यिक सत्रों के साथ-साथ रंगमंच, लोक संगीत, कविता पाठ एवं विचार-विमर्श जैसी गतिविधियां होंगी।
मिस एंड मिसेज कांगड़ा वैली कार्निवाल
इसी क्रम में 27 दिसंबर को जिला परिषद हाल, कचहरी धर्मशाला में प्रातः 9:30 बजे से मिस एंड मिसेज कांगड़ा वैली कार्निवाल 2025 प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की प्रतिभागी भाग ले सकेंगी।
धर्मशाला साइकिल राइड
इसके अतिरिक्त 28 दिसंबर को जिला प्रशासन द्वारा धर्मशाला साइकिल राइड का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ-साथ चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश देना है।
25 को ये कलाकार देंगे प्रस्तुति, राजेश धर्माणी मुख्य अतिथि
25 दिसंबर को कार्निवाल में सायं 5:00 बजे से विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बालीवुड अंकित तिवारी, नेहा दिक्षित, यूवी, राखी गौतम अपनी प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी होंगे। इस अवसर पर एनजेडसीसी डांस परफॉर्मेंस सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।
चिट्टे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम
उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की एंटी-चिट्टा मुहिम के तहत कांगड़ा कार्निवाल के दौरान शहर के प्रमुख स्थानों फव्वारा चौक, गांधी चौक, कचहरी अड्डा तथा शीला चौक में चिट्टा के विरुद्ध जन-जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक दलों द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जाएगा।
