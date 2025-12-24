कांगड़ा वैली कार्निवाल का शोभायात्रा के साथ आगाज, धर्मशाला में मैराथन सहित हर दिन होंगे खास इवेंट; देखे लें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा वैली कार्निवाल का शोभायात्रा के साथ बुधवार को शुभारंभ हो गया। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हनुमान मंदिर कचहरी अड्डा में पूजा अर्चना के उपरांत पुलिस मैदान तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जिसमें प्रदेश के साथ ही अन्य स्थानों के सांस्कृतिक दल और धर्मशाला के आमजन ने भाग लिया।



कांगड़ा वैली कार्निवाल का भव्य आयोजन 24 से 31 दिसंबर, 2025 तक पुलिस ग्राउंड, धर्मशाला में किया जा रहा है।



कांगड़ा वैली कार्निवाल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत संध्याओं, हास्य प्रस्तुतियों, पारंपरिक लोक नृत्यों, बैंड प्रस्तुतियों तथा विभिन्न आकर्षक गतिविधियों का आयोजन होगा। पहले दिन एनजेडसीसी नृत्य प्रस्तुति, रुद्र बैंड, फिरदौस बैंड एवं प्रसिद्ध हास्य कलाकार भावना पठानिया की विशेष प्रस्तुति दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

धर्मशाला में कल मैराथन कांगड़ा कार्निवाल 2025 के तहत जिला प्रशासन द्वारा खेल, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिनका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को भी मजबूत करना है। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि 25 दिसंबर को धर्मशाला मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश से धावक भाग लेंगे। मैराथन सुबह 6:30 बजे साई स्टेडियम से आरंभ होकर सर्किट हाउस, चीलगाड़ी, कोतवाली बाजार, खनियारा, रक्कड़, दाडी होते हुए पुनः साई स्टेडियम में ही संपन्न होगी।



मैराथन के समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री प्रातः 10:30 बजे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे।

26 को लिटरेचल फेस्टिवल उपायुक्त ने बताया कि 26 दिसंबर को राजकीय महाविद्यालय, धर्मशाला के सभागार में कांगड़ा वैली कार्निवाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साहित्यिक सत्रों के साथ-साथ रंगमंच, लोक संगीत, कविता पाठ एवं विचार-विमर्श जैसी गतिविधियां होंगी।

मिस एंड मिसेज कांगड़ा वैली कार्निवाल इसी क्रम में 27 दिसंबर को जिला परिषद हाल, कचहरी धर्मशाला में प्रातः 9:30 बजे से मिस एंड मिसेज कांगड़ा वैली कार्निवाल 2025 प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की प्रतिभागी भाग ले सकेंगी।