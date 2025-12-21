Language
    शिमला में सैलानियों को लुभाएगी कॉटन Snow, विंटर कार्निवाल के दौरान बर्फबारी न होने पर प्रशासन की खास तैयारी

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    Shimla Winter Carnival, जलवायु परिवर्तन के कारण शिमला में बर्फबारी कम होने से सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कॉटन स्नो का सहारा लिया जा रहा है। विंट ...और पढ़ें

    शिमला रिज पर विंटर कार्निवाल के दौरान पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार की गई कॉटन स्नो।

    जागरण संवाददाता, शिमला। बर्फबारी के लिए देश-विदेश में मशहूर शिमला का मौसम भी जलवायु परिवर्तन से काफी बदल गया है। दिसंबर में शिमला की पहाड़ियां बर्फ से ढकी रहती थी। अन्य राज्यों से सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने शिमला पहुंचते थे। शिमला में पर्यटन कारोबार तेजी पकड़ता था।

    बर्फ देखने की चाह में सैलानी तो अब भी आ रहे हैं, लेकिन शिमला में अब दिसंबर महीने में बर्फ देखने को नहीं मिलती। इस बार भी क्रिसमस व न्यू ईयर पर बर्फबारी की संभावना कम ही जताई रही है। ऐसे में शिमला में बर्फबारी नहीं होने से काटन की बर्फ का सहारा लिया गया है।

    सैलानियों को रिझाने के लिए नकली दृश्य तैयार

    शिमला विंटर कार्निवाल 2025 24 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। शहर को पूरी तरह से रंग बिरंगी लाइटों एवं लड़ियों से सजा दिया गया है। शिमला की सुंदरता को चार चांद लगाने वाली बर्फ की संभावना नहीं होने से मालरोड पर सैलानियों को रिझाने के लिए काटन से बर्फ के नकली दृश्य तैयार किए गए हैं। सैलानी इन दृश्यों के साथ ही सेल्फियां खींच कर मन बहला रहे हैं।

    काटन की बर्फ के साथ याक के कटआउट भी लगे

    काटन की बर्फ के बीच याक एवं बार्बी डाल के कट आउट भी लगाए है, हालांकि यह दृश्य बच्चों एवं सैलानियों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन शिमला में बर्फ का नहीं गिरना चिंता का कारण बन गया है। पर्यटन कारोबारी चिंतित हैं, अगर बर्फबारी नहीं होती है, फिर विंटर सीजन मंदा रहने की संभावना है।

    विंटर कार्निवाल की तैयारियां तेज

    शिमला विंटर कार्निवाल 2025 के लिए महज अब 2 दिन शेष रह गए है। ऐसे में विंटर कार्निवाल की तैयारियां तेज है। विंटर कार्निवाल के लिए कलाकारों के नाम फाइनल होने के बाद अब अन्य तैयारियों की समीक्षा की जा रहा है।

    क्या कहते हैं शिमला के मेयर

    नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान समेत निगम के अधिकारी देर रात तक विंटर कार्निवाल की तैयारियों को लेकर बैठक ले रहे हैं। विंटर कार्निवाल के लिए मंच भी लगभग तैयार कर दिया गया है। ऐसे में बची हुई तैयारियों को 2 दिनों में पूरा करने के लिए निगम जुटा हुआ है।

