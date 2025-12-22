कांगड़ा कार्निवाल: बब्बू मान व कंवर ग्रेवाल मचाएंगे धमाल, 8 सांस्कृतिक संध्याएं होंगी; अंशदान का फैसला बदला

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में 24 से 31 दिसंबर तक कांगड़ा वैली कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने कलाकार फाइनल कर दिए हैं। प्रशासन ने अब अंशदान भी न लेने का फैसला लिया है। यह निर्णय भाजपा नेताओं और आम लोगों के विरोध के बाद लिया है।

अंशदान लेने का आदेश लिया वापस उल्लेखनीय है कि कार्निवाल के लिए पेट्रोल पंपों, एलपीजी एजेंसियों, एचपीटीए लाइसेंसधारियों, चावल, आटा मिल मालिकों और ईंट भट्ठों मालिकों से आर्थिक सहयोग मांगा था। इस बाबत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक ने 17 दिसंबर को पत्र जारी कर अंशदान की अपील की थी। अब जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने इस आदेश को वापस लेने की पुष्टि की है।

बब्बू मान और कंवर ग्रेवाल मचाएंगे धमाल कार्निवाल के दौरान आठ सांस्कृतिक संध्याएं होंगी और पंजाबी गायक बब्बू मान, बालीवुड गायक अंकित तिवारी व सूफी गायक कंवर ग्रेवाल मुख्य आकर्षण होंगे। कार्निवाल में ड्रोन शो, क्रिकेट, फुटबाल व स्ट्रीट थियेटर, आतिशबाजी शो तथा मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजन बाबत प्रशासन ने कमेटियां गठित कर दी हैं।

24 को होगी शुरुआत, डिप्टी सीएम होंगे मुख्य अतिथि 24 दिसंबर को पहली सांस्कृतिक संध्या होगी। इसमें केरल का बहुशैली संगीत बैंड थाई कुडम मुख्य आकर्षण रहेगा। संध्या में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि होंगे। 25 दिसंबर को दूसरी सांस्कृतिक संध्या में बालीवुड गायक अंकित तिवारी मुख्य कलाकार और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मांणी मुख्य अतिथि होंगे।

26 को कंवर ग्रेवाल होंगे स्टार कलाकार 26 दिसंबर को तीसरी संध्या में सूफी गायक कंवर ग्रेवाल मुख्य कलाकार और कृषि मंत्री चंद्र कुमार मुख्य अतिथि होंगे। 27 दिसंबर को चौथी संध्या में कुमार साहिल मुख्य कलाकार और पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली मुख्य अतिथि होंगे।

28 को हिमाचली कलाकार देंगे प्रस्तुति 28 दिसंबर को पांचवीं संध्या में कुलदीप शर्मा, करनैल राणा सहित हिमाचली कलाकार प्रस्तुति देंगे और उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया मुख्य अतिथि होंगे। 29 दिसंबर को छठी संध्या में पंजाबी गायक बब्बू मान मुख्य कलाकार और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा मुख्य अतिथि होंगे।