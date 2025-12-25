हिमाचल पंचायत चुनाव में देरी के बीच सरकार और निर्वाचन आयोग में फिर टकराव, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में पंचायती राज एवं शहरी निकायों के चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में टकराव और बढ़ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग मामले को हाई कोर्ट में लेकर चला गया है। अभी पंचायत चुनाव में देरी को लेकर पहले से एक मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई 30 दिसंबर को होगी।



अब राज्य निर्वाचन आयोग ने सचिव सुरजीत सिंह को बदलने और उनकी जगह हरीश गज्जू को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने के सरकार के निर्णय को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

चुनाव तक न बदला जाए अधिकारी आयोग ने चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक इसमें बदलाव न करने की मांग की है। आयोग ने सेवाविस्तार और अतिरिक्त कार्यभार वाले अधिकारी के स्थान पर सुरजीत को ही तैनात करने की पैरवी की है। बताया जा रहा है आयोग ने अभी तक सुरजीत सिंह को रिलीव नहीं किया है।

18 दिसंबर को किया गया था तबादला हिमाचल सरकार ने 18 दिसंबर को हिमाचल प्रशासनिक सेवा (एचएएस) अधिकारियों के तबादले व तैनाती के आदेश जारी किए। इसमें आयोग के सचिव पद का कार्यभार देख रहे सुरजीत सिंह को हटा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव डा. हरीश गज्जू को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था।



आदेश में कहा गया कि हरीश गज्जू उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तथा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंध निदेशक का दायित्व भी निभाते रहेंगे। सुरजीत को लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव का जिम्मा सौंपा था।