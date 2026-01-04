Language
    CM सुक्खू के सामने अधिकारियों के तबादलों पर उलझ पड़े कांग्रेस नेता समर्थक और स्थानीय लोग, आखिर क्यों बढ़ा विवाद?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:30 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुक्खू के सोलन जिले के कंडाघाट दौरे के दौरान कांग्रेस नेताओं के समर्थक और स्थानीय लोग अधिकारियों के तबादलों को लेकर आपस में उलझ पड़े। ठेके

    News Article Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में सीएम के दौरे के दौरान एक गजब वाक्या घटित हुआ। कंडाघाट दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों के प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस नेता और समर्थक आपस में उलझ पड़े। सबसे पहले ठेकेदारों का प्रतिनिधिमंडल कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के एसडीओ कामकाज ठीक से नहीं कर रहे हैं और लंबे समय से उनके बिल का भुगतान रोका है।

    इस पर उन्होंने एसडीओ के तबादले की मांग उठाई। इस पर कांग्रेस का दूसरा गुट एसडीओ के समर्थन में सामने आ गया, जिससे दोनों पक्षों में तीखी बहस हो गई।

    बीडीओ के तबादले पर भी तनातनी

    दूसरा मामला बीडीओ को लेकर सामने आया। कंडाघाट की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से बीडीओ के तबादले की मांग की, जबकि दूसरे गुट की स्थानीय महिलाओं ने बीडीओ का तबादला न करने की सिफारिश करते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इससे भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

    दुकानों के किराये पर विवाद

    तीसरा मामला नगर पंचायत से परिषद बने कंडाघाट में पहले आवंटित दुकानों के किराये में बढ़ोतरी को लेकर चल रहे विवाद पर रहा। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि एसडीएम कंडाघाट के कोर्ट में यह मामला है फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि इस पर एसडीएम ने अपना पक्ष रखा।

    सीएम से बघाट बैंक का मामला भी उठाया

    वहीं बघाट बैंक के चेयरमैन अरुण शर्मा की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने बैंक मामले को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार मामले पर नजर बनाए हुए है और घबराने की जरूरत नहीं है।

