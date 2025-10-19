Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल: कर्मचारी ने कंपनी को लगा दी 1.07 करोड़ रुपये की चपत, ऑडिट में पकड़ में आई हेराफेरी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:15 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में एक कर्मचारी ने कंपनी को 1.07 करोड़ रुपये की चपत लगाई। ऑडिट में हेराफेरी का पता चलने पर कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी अक्षय कुमार पर फर्जी बिल बनाकर पैसे निकालने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की बात कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बरोटीवाला में कंपनी में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बरोटीवाला (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में हेरा फेरी का बड़ा मामला सामने आया है। यह मामला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला का है। कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी और उसकी पत्नी ने एक करोड़ रुपये का घालमेल कर दिया।

    पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी और उसकी पत्नी पर कंपनी की निधियों में 1.07 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वित्तीय लेनदेन में भारी गड़बड़ी

    शिकायतकर्ता हेमंत कुमार कोठारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंपनी में कार्यरत संदीप शोरी और उसकी पत्नी रीना शोरी, जो एक विक्रेता फर्म का संचालन करती हैं, ने कंपनी के स्टाक और वित्तीय लेनदेन में भारी गड़बड़ी की है। 

    कीमत में हेराफेरी की

    आरोप है कि दोनों ने अपनी फर्म के माध्यम से कंपनी की राशि का अनुचित स्थानांतरण किया, सामान की कीमत में हेराफेरी की, स्टाक रजिस्टरों में फर्जी प्रविष्टियां कीं और कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया। 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: कनाडा की पैराग्लाइडर पायलट की धौलाधार की पहाड़ियों में क्रैश लैंडिंग, हेलीकॉप्टर से उतारी रेस्क्यू टीम

    ऑडिट में चला पता

    कंपनी द्वारा करवाए आडिट में इसका पता चला है। इसमें लगभग 1.07 करोड़ रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। बरोटीवाला पुलिस का कहना है कि मामले से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। आरोपितों से पूछताछ की जाएगी।

    यह भी पढ़ें: कठोर कानून के बावजूद नशे की प्रवृत्ति में वृद्धि चिंताजनक, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मंडी में समाज से की खास अपील 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में अब जारी होगी BPL सूची, दो बैठकों में कोरम अधूरा रहने के बाद अब ग्रामसभा के लिए नए नियम तय