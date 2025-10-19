हिमाचल: कर्मचारी ने कंपनी को लगा दी 1.07 करोड़ रुपये की चपत, ऑडिट में पकड़ में आई हेराफेरी
हिमाचल प्रदेश में एक कर्मचारी ने कंपनी को 1.07 करोड़ रुपये की चपत लगाई। ऑडिट में हेराफेरी का पता चलने पर कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी अक्षय कुमार पर फर्जी बिल बनाकर पैसे निकालने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की बात कर रही है।
जागरण संवाददाता, बरोटीवाला (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में हेरा फेरी का बड़ा मामला सामने आया है। यह मामला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला का है। कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी और उसकी पत्नी ने एक करोड़ रुपये का घालमेल कर दिया।
पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी और उसकी पत्नी पर कंपनी की निधियों में 1.07 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
वित्तीय लेनदेन में भारी गड़बड़ी
शिकायतकर्ता हेमंत कुमार कोठारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंपनी में कार्यरत संदीप शोरी और उसकी पत्नी रीना शोरी, जो एक विक्रेता फर्म का संचालन करती हैं, ने कंपनी के स्टाक और वित्तीय लेनदेन में भारी गड़बड़ी की है।
कीमत में हेराफेरी की
आरोप है कि दोनों ने अपनी फर्म के माध्यम से कंपनी की राशि का अनुचित स्थानांतरण किया, सामान की कीमत में हेराफेरी की, स्टाक रजिस्टरों में फर्जी प्रविष्टियां कीं और कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया।
ऑडिट में चला पता
कंपनी द्वारा करवाए आडिट में इसका पता चला है। इसमें लगभग 1.07 करोड़ रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। बरोटीवाला पुलिस का कहना है कि मामले से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। आरोपितों से पूछताछ की जाएगी।
