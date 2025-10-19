हिमाचल: कर्मचारी ने कंपनी को लगा दी 1.07 करोड़ रुपये की चपत, ऑडिट में पकड़ में आई हेराफेरी

जागरण संवाददाता, बरोटीवाला (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में हेरा फेरी का बड़ा मामला सामने आया है। यह मामला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला का है। कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी और उसकी पत्नी ने एक करोड़ रुपये का घालमेल कर दिया।



पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी और उसकी पत्नी पर कंपनी की निधियों में 1.07 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।

वित्तीय लेनदेन में भारी गड़बड़ी शिकायतकर्ता हेमंत कुमार कोठारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंपनी में कार्यरत संदीप शोरी और उसकी पत्नी रीना शोरी, जो एक विक्रेता फर्म का संचालन करती हैं, ने कंपनी के स्टाक और वित्तीय लेनदेन में भारी गड़बड़ी की है।