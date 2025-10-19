हिमाचल: कनाडा की पैराग्लाइडर पायलट धौलाधार में क्रैश लैंडिंग, हेलीकॉप्टर से पहुंची रेस्क्यू टीम

संवाद सहयोगी, बैजनाथ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड बिलिंग से उड़ान भरने के बाद एक महिला पायलट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह महिला पायलट कनाडा की निवासी बताई जा रही है।



महिला पैराग्लाइडर पायलट की पिछले कल आदि हिमानी चामुंडा की पहाड़ियों पर क्रैश लैंडिंग हुई है। बीड़ बिलिंग से उक्त पायलट ने पिछले कल फ्लाइंग की थी। इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो रहा था।

हेलीकॉप्टर के जरिये पहाड़ी पर उतारी रेस्क्यू टीम आज सुबह उस पायलट को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिये रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के साथ लगती पहाड़ियों में रेस्क्यू टीम उतारी गई है।