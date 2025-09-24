Himachal: आंखों के सामने यमुना में बह गए बेटे तो बेसुध हुआ पिता, चार टीमें जुटी तीन युवकों के सर्च ऑपरेशन में, VIDEO

Yamuna River accident पांवटा साहिब के यमुना घाट में यमुना नदी के तेज बहाव में लापता हुए शिलाई के तीन युवकों का दूसरे दिन भी पता नहीं चला। पिता के सामने दो बेटे बह गए जिससे वह बेसुध हो गया। एनडीआरएफ पुलिस और गोताखोर टीमें युवकों की तलाश में जुटी हैं। डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर बहने वाली यमुना नदी में मंगलवार दोपहर को पांवटा साहिब के यमुना घाट से पानी के तेज बहाव में लापता हुए शिलाई के तीन युवकों का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चल पाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिता के सामने दो बेटे यमुना के बहाव में बह गए, यह देख पिता बेसुध हो गया। प्रेम सिंह के सामने उसके दोनों बेटे कमलेश व रजनीश तीसरे साथी अमित के साथ यमुना नदी के तेज बहावा में लापता हो गए।

यमुना नदी में बह गए 3 युवक pic.twitter.com/wj9lxVDk7a — Rajesh Sharma (@sharmanews778) September 24, 2025 यमुना घाट किनारे बेसुध पड़े रहे प्रेम सिंह आंखों के सामने तबाही देखकर पिता भी नदी में कूदने लग पड़ा, लेकिन लोगों ने मुश्किल से उन्हें रोका। दोनों बेटों को यमुना नदी के तेज बहाव में डूबते देख प्रेम सिंह बेसुध हालत में यमुना घाट के किनारे पड़े रहे। विभिन्न टीमें जुटी तलाश में एनडीआरएफ, हिमाचल पुलिस की टीम, उत्तराखंड बोट चालकों की टीम तथा स्थानीय गोताखोर की टीमें अलग-अलग यमुना नदी में कई स्थानों पर लापता हुए युवकों की तलाश में लगे हुए हैं।

डीसी सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर जुटे बुधवार को मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी, डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा, एसडीएम पांवटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा, डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर व तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा तथा ग्रामीण यमुना घाट पर मौजूद रहे। जबकि गोताखोर लगातार युवकों की तलाश कर रहे हैं।