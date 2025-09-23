शिमला युग हत्याकांड के फैसले को चुनौती देगी हिमाचल सरकार, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने स्पष्ट की स्थिति

Shimla Yug Murder Case शिमला युग मर्डर केस में हाई कोर्ट के फैसले से सरकार असंतुष्ट है। लोअर कोर्ट ने तेजिंद्र पाल चंद कुमार शर्मा और विक्रांत बख्शी को मौत की सजा सुनाई थी जिसमें हाई कोर्ट ने तेजिंद्र पाल को बरी कर दिया और बाकी दो की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Yug Murder Case, अतिरिक्त महाअधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा ने कहा है युग मर्डर केस जो शिमला का सबसे बहुचर्चित मामला था। इस मामले में लोअर कोर्ट ने तेजिंद्र पाल, चंद कुमार शर्मा और विक्रांत बख्शी तीनों को सजा-ए-मौत दी हुई थी। जब निचली अदालत सजा-ए-मौत की सजा देती है तो उसकी कन्फर्मेशन हाई कोर्ट द्वारा की जाती है।

उन्होंने कहा कि यह मामला 2018 से हाई कोर्ट में पेंडिंग था, इस मेटर पर हमने पूरी तत्परता के साथ कोर्ट में बहस की। हालांकि, अब इस मामले में कोर्ट ने तेजिंद्र पाल को इस आरोप से बरी कर दिया है, जबकि दोषी चन्द्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। हम इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं।