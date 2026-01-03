सड़क सुरक्षा पर रील बनाएं और जीतें 25 हजार रुपये, 4 आयु वर्ग में देशभर से प्रतिभागी ले सकते हैं भाग; यहां भेजना होगा वीडियो

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने और आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा ‘सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के इच्छुक प्रतिभागी सड़क सुरक्षा विषय पर शॉर्ट फिल्म या रील वीडियो बनाकर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं।



परिवहन विभाग इसके लिए नकद इनामी राशि के साथ साथ सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित करेगा। प्रतियोगिता के लिए बनाई जाने वाली फिल्म या वीडियो हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में हो सकती है, जिसकी अधिकतम अवधि 5 मिनट निर्धारित की गई है। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टि 15 फरवरी 2026 तक ई-मेल departmentoftransporthp@gmail.com पर या परिवहन निदेशालय, लीड एजेंसी, रोड़ सेफ्टी सेल, शिमला-171004 के पते पर भेज सकते हैं।

देशभर के लोग ले सकते हैं भाग इस महोत्सव में हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इन सभी प्राप्त वीडियो और फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन किया जाएगा। अलग-अलग आयु वर्गों में चुने गए विजेताओं को 25 हजार रुपये की इनाम राशि के साथ सर्टिफिकेट और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

चार आयु वर्ग में प्रतिस्पर्धा विभाग 18 से 25, 25 से 32, 32 से 40 आयु वर्ग और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विजेता प्रतिभागियों को 25-25 हजार रुपये की इनामी राशि प्रदान करेगा। इसके अलावा 20 स्पेशल प्राइज भी रखे गए हैं। इन प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार के रूप में 5 हजार रुपये और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।