    HRTC Bus Accident: राजगढ़ से शिमला जा रही हिमाचल परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त, आठ यात्री थे सवार

    By Rajan Punir Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:18 PM (IST)

    Himachal Pradesh Bus Accident हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राजगढ़-शिमला रूट पर धाली डिब्बर के पास बस का पट्टा टूटने से यह हादसा हुआ। ड्राइवर की समझदारी से बस सड़क पर पलटने से बच गई। हादसे में ड्राइवर कंडक्टर और एक महिला घायल हो गए हैं। बस में सवार अन्य यात्रियों को भी मामूली चोटें आई हैं।

    जिला सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त एचआरटीसी बस। जारगा

    राजन पुंडीर, नाहन। Himachal Pradesh Bus Accident, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस सिरमौर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के धाली डिब्बर से यह बस शिमला जा रही थी। मंगलवार सुबह 8 बजे के करीब बस का पट्टा टूटने के कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 

    ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क पर पलटा दिया। बस हादसे में चालक और परिचालक सहित महिला को चोटें आई हैं। बस में आठ यात्री सवार थे। अन्य लोगों को मामूली चोटें लगी हैं। मुख्य सड़क बंद हो गई। घायलों को स्थानीय लोग ठियोग अस्पताल ले गए हैं।

    तकनीकी खामी आ गई थी बस में

    प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में तकनीकी खामी आई थी। बस का पट्टा टूटने से बस का संतुलन बिगड़ गया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलटा दिया। जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। यदि बस खाई की तरफ असंतुलित हो जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था।

    हादसे के बाद सड़क पर आवाजाही बंद

    हादसे के बाद सड़क बंद है, जिसे खोलने के लिए राजगढ़ पुलिस ने क्रेन बुलाई गई। हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। पुलिस व प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया।

    तकनीकी खामी की वजह से हादसे की आशंका : थाना प्रभारी

    राजगढ़ पुलिस थाना प्रभारी राजविंदर सिंह का कहना है कि बस में तकनीकी कमी आई थी, इसके बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क पर पलट दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सड़क खुलवाने के लिए क्रेन मंगवाई है, जल्द सड़क बहाल कर दी जाएगी।

