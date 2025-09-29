Language
    विक्रमादित्य सिंह पत्नी सहित पहली बार रामपुर में राज दरबार पहुंचे, हुआ पारंपरिक स्वागत; कुल देवी के मंदिर में होगा अनुष्ठान

    By Atul KASHYAP Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:33 PM (IST)

    Vikramaditya Singh लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पत्नी डॉ. अमरीन कौर के साथ पहली बार रामपुर राज दरबार पहुंचे जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता प्रतिभा सिंह भी उपस्थित रहीं। भद्राश में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। राज दरबार में विशेष पूजा और गृह प्रवेश समारोह हुआ।

    शादी के बाद पहली बार पत्नी अमरीन कौर के साथ रामपुर पहुंचे विक्रमादित्य सिंह का भव्य स्वागत किया गया। जागरण

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। Vikramaditya Singh, हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं नगर नियोजन मंत्री विक्रमादित्य सिंह नवरात्र के दौरान सोमवार को पहली बार नवविवाहिता के साथ रामपुर स्थित राज दरबार में पहुंचे। नवविवाहित दंपती का रामपुर में पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। उनकी पत्नी डॉ. अमरीन कौर भी पहली बार राज दरबार पहुंचीं। इस मौके पर पूर्व सांसद और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष राजमाता प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहीं।

    विक्रमादित्य सिंह रामपुर के भद्राश पहुंचे, वहां स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों, फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह स्वागत द्वार सजाए गए थे। राज परिवार की बहू के रूप में डॉ. अमरीन कौर के प्रथम आगमन पर राज दरबार में विशेष पूजा-अर्चना और गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पटाखों की गूंज और वाद्ययंत्रों की धुनों से पूरा परिसर गूंज उठा।

    भीमा काली मंदिर में करेंगे धार्मिक अनुष्ठान

    वहीं मंगलवार को विक्रमादित्य सिंह सराहन में भीमा काली मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। भीमा काली राज परिवार की कुल देवी हैं। तकलेच जाकर आपदा प्रभावित सड़कों का निरीक्षण करेंगे, झाकड़ी में जिम का उद्घाटन करेंगे। 

    सुन्नी में जिलास्तरीय दशहरा उत्ससव का उद्घाटन करेंगे

    वहीं, पहली अक्टूबर को गानवी में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा कर दोपहर बाद रामपुर लौटेंगे। दो अक्तूबर को वे रामपुर से सुन्नी में जिलास्तरीय दशहरा उत्सव का उद्घाटन करेंगे और शाम को शिमला के टुटू में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    विक्रमादित्य सिंह 2 अक्टूबर तक रामपुर व शिमला ग्रामीण प्रवास पर

    लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंगलवार से दो अक्टूबर तक रामपुर व शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। लोक निर्माण मंत्री मंगलवार को 11 बजे रामपुर के तकलेच में बाढ़ से प्रभावित सड़कों के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 2.30 बजे झाखड़ी में जिम का उद्घाटन करेंगे। 4.30 बजे सराहन में मां भीमा काली मंदिर सराहन में धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। 

