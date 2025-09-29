Himachal Panchayat Chunav: पंचायतों का आरक्षण रोस्टर जारी होने में क्यों हुई देरी? 25 सितंबर तय थी तिथि
Himachal Pradesh Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दिसंबर में होने हैं लेकिन आरक्षण रोस्टर जारी करने में देरी हो रही है। पंचायती राज विभाग ने 25 सितंबर तक रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए थे लेकिन कई पंचायतों में अभी तक यह जारी नहीं हुआ है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की तीन स्तरीय प्रणाली के चुनाव दिसंबर में होने हैं। सचिव पंचायती राज विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को पंचायतीराज संस्थाओं के लिए आरक्षण रोस्टर 25 सितंबर तक जारी करने के निर्देश जारी किए।
इन निर्देशों के तहत कुछ पंचायतों में आरक्षण रोस्टर को जारी तो किया गया लेकिन अभी तक किसी भी जिले से आरक्षण रोस्टर की जानकारी नहीं दी गई है। अधिकतर पंचायतों में तो अभी तक आरक्षण रोस्टर जारी ही नहीं हुआ है।
जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए हें कि समय पर चुनाव करवाने को सारी प्रक्रिया को पूरा करने के साथ आरक्षण रोस्टर जारी किए जाए।
जनवरी से पहले होने हैं चुनाव
प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की तीन स्तरीय प्रणाली ग्राम पंचायत, ब्लाक समिति और जिला परिषद के चुनाव जनवरी से पूर्व होने हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को तेज किया है। मतदाता सूचियों को अपडेट करने के अलावा विशेष ग्रामसभाएं भी हो रही हैं, जिसमें मतदाता सूचियों को रखा गया है। अभी तक कुछ पंचायतों में ही आरक्षण रोस्टर जारी हो पाया है।
12 जिला परिषद, 91 ब्लाक समिति और 3577 पंचायतों में होंगे चुनाव
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के तहत 12 जिला परिषद के 249 सदस्यों का चुनाव होना है। वहीं, 91 ब्लाक समितियों के सदस्यों और 3577 पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान और वार्ड पंच के चुनाव होने हैं। पहले पंचायतों की संख्या 3615 थी, नए नगर निगमों और नगर परिषद व नगर पंचायतों के गठन से पंचायतों का विलय हुआ, जिस कारण अब यह संख्या रह गई है। प्रदेश की पंचायतों में सात से 10 तक वार्ड बने हुए हैं।
