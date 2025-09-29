Language
    Himachal Panchayat Chunav: 45 साल से आरक्षण न मिलने पर हमीरपुर की पंचायत ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान

    By Ravi Thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:57 PM (IST)

    Himachal Pradesh Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत बनाल के सरोह गांव के निवासियों ने आगामी पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 1980 में पंचायत के गठन के बाद से पंचायत को कभी भी आरक्षित नहीं किया गया है और गांव में विकास कार्य ठप पड़े हैं।

    पंचायत बनाल के लोग चुनाव में आरक्षण न मिलने पर रोष जताते हुए लोग। जागरण

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। आरक्षण रोस्टर तय तिथि 25 सितंबर को जारी नहीं हो पाया है। अब जल्द ही रोस्टर जारी होने की उम्मीद है। इस बीच पंचायतों में आरक्षण की मांग व कहीं विरोध में भी प्रदर्शन हो रहे हैं।

    जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत बनाल के गांव सरोह में ग्रामीणों ने आगामी पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 1980 में पंचायत के गठन के बाद से अब तक आरक्षित नहीं किया गया है। इसके साथ ही गांव में विकास कार्य भी ठप पड़े हैं, जिससे लोगों में गहरा असंतोष है।

    अनुसूचित जाति के 160 मतदाता हैं पंचायत में

    ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजकर अपनी मांग रखी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गांव में 45 अनुसूचित जाति परिवार और करीब 160 मतदाता रहते हैं।

    पांच साल में नहीं हुआ कोई काम

    ग्रामीण प्यार चंद का कहना है कि गांव को जोड़ने वाली सड़क जर्जर हालत में है और पिछले पांच वर्षों में कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। स्थानीय निवासी दीप कुमार ने बताया कि दो साल पहले बरसात से गिरे मलबे को आज तक नहीं हटाया गया।

    इस बार आरक्षण न मिला तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार

    ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस बार पंचायत को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया और विकास कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो वे वोट का प्रयोग न करके चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

