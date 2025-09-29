Himachal Panchayats पंचायतों में 2 अक्टूबर को होगी विशेष ग्राम सभा, बीपीएल चयन सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Himachal Pradesh Panchayat News हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बीपीएल परिवारों की समीक्षा स्वच्छता और विकास कार्यों पर चर्चा होगी। 50 हजार से अधिक वार्षिक आय वाले और सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat News, हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में दो अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा रखी गई हैं। ग्राम सभा की बैठकें प्रदेश में भारी बरसात के कारण नहीं हो सकी थी। ऐसे में ग्राम सभा की बैठकों में बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की समीक्षा की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा स्वच्छता, पंचायतों के विकास कार्य और आय व्यय को लेकर चर्चा होगी। जिन परिवारों की 50 हजार रुपये वार्षिक से अधिक आय है और जिनके परिवार के सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी नौकरी करते हैं, पक्का मकान है, उन्हें बीपीएल से बाहर करने के निर्देश दिए हैं।