Shimla News: शिमला में सड़क से गहरी खाई में जा गिरी बाेलेरो कैंपर, दो की मौत व तीसरे की हालत गंभीर
Shimla Road Accident शिमला के चिड़गांव में एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की दुखद मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रोहड़ू उपमंडल के खाबल मार्ग पर हुआ जहाँ वाहन गहरी खाई में गिर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, रोहडू (शिमला)। Shimla Road Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। रोहडू उपमंडल की खाबल सड़क पर गत रात्रि करीब पौने 11 बजे एक बोलेरो कैंपर अप्लाइड फॉर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन सड़क से गहरी खाई में जा गिरा।
हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतकों में 36 वर्षीय राजवंत पुत्र सार सिंह निवासी गांव देनवाडी व 42 वर्षीय विशाल सांख्यान पुत्र भगतराम निवासी गांव सौंदाडी है।
वाहन में सवार तीसरे व्यक्ति की हालत भी गंभीर
बोलेरो कैंपर में सवार अन्य एक व्यक्ति कामराज पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी गांव सौंदाडी गंभीर रूप से घायल है और वह नागरिक अस्पताल रोहडू में उपचाराधीन है। वाहन सड़क से गहरी खाई में जा गिरा, इस कारण दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच
एसडीपीओ रोहडू प्रणव चौहान ने बताया कि वाहन दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों व्यक्तियों के शवों का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल रोहडू में किया गया और शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
