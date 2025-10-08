Shimla News: शिमला में सड़क से गहरी खाई में जा गिरी बाेलेरो कैंपर, दो की मौत व तीसरे की हालत गंभीर

Shimla Road Accident शिमला के चिड़गांव में एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की दुखद मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रोहड़ू उपमंडल के खाबल मार्ग पर हुआ जहाँ वाहन गहरी खाई में गिर गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, रोहडू (शिमला)। Shimla Road Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। रोहडू उपमंडल की खाबल सड़क पर गत रात्रि करीब पौने 11 बजे एक बोलेरो कैंपर अप्लाइड फॉर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन सड़क से गहरी खाई में जा गिरा।

