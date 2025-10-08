हिमाचल में एक और बस हादसा, शिमला जा रही HRTC बस औट टनल में हुई दुर्घटनाग्रस्त, छह यात्रियों को आई चोटें

Himachal pradesh Bus Accident कुल्लू से शिमला जा रही एचआरटीसी बस औट टनल के अंदर एक ट्रक से टकरा गई जिससे छह यात्री घायल हो गए। दुर्घटना टनल के भीतर हुई जब चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया। घायलों को नगवाईं के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal pradesh Bus Accident, हिमाचल प्रदेश में एक और बस हादसा पेश आया है। शिमला जा रही एचआरटीसी की बस औट टनल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कुल्लू से शिमला जा रही एचआरटीसी की एक बस बुधवार सुबह औट टनल के अंदर हादसे का शिकार हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, जैसे ही बस टनल के भीतर पहुंची, चालक बस से नियंत्रण खो बैठा और आगे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस और ट्रक में सवार छह लोग घायल हुए हैं।

ये लोग हुए हादसे में घायल घायलों की पहचान राम दयाल पुत्र चमारु राम निवासी गांव भड़ोल, डाकघर भराडू, तहसील जोगेंद्र नगर, जिला मंडी, ज्योति प्रकाश पुत्र अच्छर सिंह निवासी गांव शिल्लीखड्ड, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मंडी, खरनु राम पुत्र कौला राम निवासी गांव सिहणु, डाकघर हनोगी, तहसील बालीचौकी, जिला मंडी, राजीब पुत्र अमर नाथ निवासी गांव व डाकघर चांदपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (एचआरटीसी चालक), अमर सिंह पुत्र बलिराम निवासी गांव व डाकघर मोड़, तहसील करसोग, जिला मंडी (ट्रक चालक) तथा रमेश लाल पुत्र स्व. श्याम लाल निवासी गांव व डाकघर जिया, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू के रूप में हुई है।