हिमाचल बस हादसा: दो भाइयों का परिवार उजड़ा, दोनों की पत्नियां व बच्चे बने हादसे का शिकार; एक साथ उठेंगी 4 अर्थी
Himachal Bilaspur Bus Accident हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए एक दुखद बस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. यह दुर्घटना भल्लू में शुक्कर खड्ड पुल के पास हुई जिसमें अंजना कुमारी उनके दो बच्चे और कमलेश कुमारी शामिल हैं. परिवार एक समारोह से लौट रहा था।
संवाद सहयोगी, बरठीं (बिलासपुर)। Himachal Bilaspur Bus Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में हुए दर्दनाक हादसे ने एक ही परिवार के चार लोगों को काल का ग्रास बना दिया। भल्लू में शुक्कर खड्ड पुल के पास हुए हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। समारोह से आ रहे परिवार की खुशियां आधे रास्ते में ही रह गईं। आज एक ही परिवार के चार सदस्यों की एक साथ अर्थी उठेगी।
हादसे में अंजना कुमारी पत्नी विपिन कुमार उनके दो बच्चे जिनमें एक सात साल का नक्श और चार साल के आरव की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा विपिन के भाई राजकुमार की पत्नी कमलेश कुमारी की मौत हो गई।
दोनों भाइयों का परिवार खत्म
ये सभी मंगलवार सुबह ही घर से कैंची मोड़ स्थित अपने रिश्तेदार के यहां गए थे। रिश्तेदारी में एक समारोह था। वहां समारोह में शामिल होकर सभी वापस आ रहे थे। विपिन कुमार और राजकुमार काम पर गए हुए थे, जबकि उनका परिवार समारोह में था।
परिवार की खुशियों पर लगा ग्रहण
परिवार के सदस्य समारोह में खुशियां मनाकर लौट रहे थे, लेकिन काल ने परिवार की खुशियों पर आजीवन ग्रहण लगा दिया है। इस परिवार के शेष रहे सदस्यों को आजीवन यह सदमा भुलाया नहीं जा पाएगा
