बिलासपुर बस हादसा: व्यवस्था में देरी और 18 की मौत, हादसे के बाद भी लापरवाह बना प्रशासन; आधे घंटे बाद पहुंची JCB

बिलासपुर के शुक्र खंड पुल के पास हुए बस हादसे में प्रशासनिक लापरवाही सामने आई। ग्रामीणों द्वारा सूचना देने के बाद भी बचाव दल देरी से पहुंचा और जेसीबी मंगवाने में भी देर की गई। कई लोगों की मौत दम घुटने से हुई जिससे समय पर कार्यवाही करने पर कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। अक्सर जिस शुक्र खंड पुल के आसपास खड्ड एवं पानी की बहाव की आवाजें सुनाई देती थीं, वहां मंगलवार देर शाम को एकाएक चीजों पुकार सुनाई देने लगीं। यह हादसा प्राकृतिक आपदा से ज्यादा व्यवस्था से भरा हुआ हादसा साबित हुआ है। प्रशासन तौर पर हुई लापरवाही एक ही स्तर पर नहीं हुई, बल्कि बचाव कार्य में भी इसका असर दिखाई दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाम के समय जब यह हादसा हुआ तो सबसे पहले वहां स्थित एक मंदिर के बाबा और वहां उपस्थित श्रद्धालु पहुंचे। इसके साथ ही ग्रामीण भी वहां पहुंच गए। ग्रामीणों की ओर से प्रशासन को सीधे शब्दों में सूचित किया गया कि यहां बहुत बड़ा हादसा हुआ है और बस दिखाई तक नहीं दे रही है।

बचाव दल की भी लापरवाही आई सामने यह सूचना मिलने के करीब आधे घंटे के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। बचाव दल की ओर से भी करीब आधा घंटा तक उनके पास उपलब्ध उपकरणों से निकालने का प्रयास किया गया। जब इससे बात नहीं तो आधा घंटा मेहनत करने के बाद चार जेसीबी मंगवाई गईं।