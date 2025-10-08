Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिलासपुर बस हादसा: व्यवस्था में देरी और 18 की मौत, हादसे के बाद भी लापरवाह बना प्रशासन; आधे घंटे बाद पहुंची JCB

    By munish ghariya Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    बिलासपुर के शुक्र खंड पुल के पास हुए बस हादसे में प्रशासनिक लापरवाही सामने आई। ग्रामीणों द्वारा सूचना देने के बाद भी बचाव दल देरी से पहुंचा और जेसीबी मंगवाने में भी देर की गई। कई लोगों की मौत दम घुटने से हुई जिससे समय पर कार्यवाही करने पर कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    कुछ व्यवस्था में हुई देरी और निकल गई कइयाें की जान। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। अक्सर जिस शुक्र खंड पुल के आसपास खड्ड एवं पानी की बहाव की आवाजें सुनाई देती थीं, वहां मंगलवार देर शाम को एकाएक चीजों पुकार सुनाई देने लगीं। यह हादसा प्राकृतिक आपदा से ज्यादा व्यवस्था से भरा हुआ हादसा साबित हुआ है। प्रशासन तौर पर हुई लापरवाही एक ही स्तर पर नहीं हुई, बल्कि बचाव कार्य में भी इसका असर दिखाई दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाम के समय जब यह हादसा हुआ तो सबसे पहले वहां स्थित एक मंदिर के बाबा और वहां उपस्थित श्रद्धालु पहुंचे। इसके साथ ही ग्रामीण भी वहां पहुंच गए। ग्रामीणों की ओर से प्रशासन को सीधे शब्दों में सूचित किया गया कि यहां बहुत बड़ा हादसा हुआ है और बस दिखाई तक नहीं दे रही है।

    बचाव दल की भी लापरवाही आई सामने

    यह सूचना मिलने के करीब आधे घंटे के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। बचाव दल की ओर से भी करीब आधा घंटा तक उनके पास उपलब्ध उपकरणों से निकालने का प्रयास किया गया। जब इससे बात नहीं तो आधा घंटा मेहनत करने के बाद चार जेसीबी मंगवाई गईं।

    अगर शुरुआत में ही जेसीबी मंगवा ली होती, क्योंकि प्रारंभिक सूचना में यह बात स्पष्ट कर दी थी बस पूरी तरह से दब चुकी है तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती।

    इस कारण यह है कि हादसे में मारे जाने वाले लोगों में कई लोगों में शरीर में किसी तरह की भी चाेटें दिखाई नहीं दी हैं। ऐसे में कुछ लोग शायद दम घुटने से मौत हो गई। अगर शुरूआत में ही जेसीबी मंगवा ली होतीं तो एक दो ओर लोगों की जान बचाई जा सकती थी।