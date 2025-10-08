18 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार? बिलासपुर नई दुर्घटना नहीं... हिमाचल में भूस्खलन से पहले भी हो चुके कई हादसे

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के तहत बरठीं में भल्लू पुल के समीप मंगलवार सायं लगभग 6:30 बजे चलती निजी बस पर पहाड़ी से मलबा गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई।

हादसा इतना भयानक था कि मलबे की चपेट में आने से बस की बाडी उखड़कर खड्ड के किनारे जा गिरी। पूरी बस मिट्टी व पत्थरों के नीचे दब गई। इससे पहले भी हिमाचल में भूस्खलन से पहले कई हादसे हो चुके हैं।