    बिलासपुर बस हादसा: CM ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपये देने का किया एलान, जांच का आदेश; 16 मौतों का जिम्मेदार कौन?

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:58 AM (IST)

    Himachal Bilaspur Bus Accident हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने हादसे पर गहरा शोक जताया और सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया।

    हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर बस हादसे पर शोक जताया है।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Bilaspur Bus Accident, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम लगभग 6 बजे हुए बस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। अचानक बस पर पहाड़ दरक पड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरा शोक जताया है और मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें हादसे की जानकारी प्रशासन और मंत्री राजेश धर्माणी द्वारा दी गई, जिसके बाद सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बस पूरी तरह मलबे में दब गई थी, रातभर रेस्क्यू चला और आज सुबह दो और शव निकाले गए हैं। एक लड़की और लड़का सुरक्षित मिले हैं।

    राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून के बाद से हिमाचल का मौसम बदल गया है, मिट्टी गीली हो चुकी है और अक्टूबर तक बारिश जारी है। बारिश के बाद धूप निकलने से पहाड़ों पर दबाव बनता है और फिर बारिश होते ही भूस्खलन हो जाता है। यही इस हादसे का कारण बना।

    सड़क की स्थिति और ब्लैक स्पॉटस की होगी जांच

    उन्होंने कहा कि सरकार सड़क की स्थिति और संभावित ब्लैक स्पॉट्स की जांच करवा रही है। यदि हादसे के पीछे किसी की लापरवाही पाई गई, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    डिप्टी सीएम रात से मौके पर

    मुख्यमंत्री ने बताया कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को उन्होंने रात में ही मौके पर भेजा था, जबकि मंत्री राजेश धर्माणी दिल्ली से कार्यक्रम रद कर लौट आए हैं।

    भाजपा पर पलटवार

    पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर हादसे पर राजनीति करना अनुचित है। भाजपा की मानसिकता किसान और पशुपालक विरोधी है। हमने हाल ही में 36 करोड़ रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) कार्यक्रम चलाया, जिससे दूध उत्पादकों और पशुपालकों को लाभ मिला, लेकिन भाजपा इसे भी बदनाम करने में लगी है।

    मानसून से 7000 करोड़ रुपये का नुकसान

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल मानसून के दौरान प्रदेश में अब तक 7000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। केंद्र सरकार से मांगा गया 1500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जैसे ही स्पेशल पैकेज प्राप्त होगा, सरकार उसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करेगी।

