    Himachal News: बिलासपुर में बस की छत पर पहाड़ से गिरा मलबा, 15 की मौत और कई लोग दबे; CM सुक्खू ने जताया दुख

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:16 PM (IST)

    बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। भल्लू पुल के पास एक बस पर पहाड़ से मलबा गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आयुष नाम की बस बरठीं भल्लू मार्ग पर चलती है और अभी तक 15 शव निकाले गए हैं।

    बिलासपुर में बस पर पहाड़ से गिरा मलबा, 15 की मौत। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में बस पर पहाड़ से मलबा गिर गया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका है।  

    यह हादसा भल्लू पुल के पास हुआ है। बस की छाती चीर पहाड़ से मलबा गिरकर अंदर घुस गया। बस से अभी तक कुल 15 शव निकाले गए हैं। सभी शवों को बरठी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बस का नाम आयुष है और यह बरठीं भल्लू मार्ग पर झंडूता विधानसभा क्षेत्र में चलती है।

    हादसे में सगे भाई बहन बच गए l अपने रिश्तेदार के यहां से फंक्शन से अपने घर फगोग आ रहे थेl

    सीएम सुक्खू ने हादसे पर जताया शोक

    हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

    मुख्यमंत्री निरंतर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया जाए और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री शिमला से पूरे हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

    दुर्घटना पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रो प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, सांसद सुरेश कश्यप, कंगना रनौत, राजीव भारद्वाज, हर्ष महाजन, इंदु गोस्वामी, महामंत्री सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल, पायल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, रणधीर शर्मा, त्रिलोक जमवाल, सुरेश चंदेल, राकेश जमवाल, विपिन परमार, कर्ण नंदा, स्वदेश ठाकुर ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

    पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भूस्खलन की चपेट में आने की दुखद घटना पर दु:ख जताते हुए इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्ति की हैं। साथ ही प्रशासन से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है जिससे फंसे हुए लोगों को सकुशल निकाला जा सके।