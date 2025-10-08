Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिलासपुर हादसा: जिगर के टुकड़े के लिए रातभर तड़पता रहा परिवार, सुबह मलबे में मिला मृत; 16 हुई मृतकों की संख्या

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:59 PM (IST)

    Bilaspur Bus Accident बिलासपुर में भूस्खलन के कारण मलबे में दबी बस में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार सुबह एक लापता बच्चे का शव भी बरामद हुआ है जिससे क्षेत्र में शोक की लहर है। राहुल नामक बच्चे का शव मिलने से परिवार गहरे सदमे में है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिलासपुर में पानी की बौछार से मलबे को गिराते कर्मी व हादसे में बचे बस के अवशेष। जागरण

    जागरण टीम, बिलासपुर। Bilaspur Bus Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में पहाड़ दरकने से मलबे में दबी बस में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह एक लापता बच्चे का भी शव बरामद हुआ है। राहुल पुत्र मिंटू निवासी बामटा बिलासपुर का शव मिलने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रातभर परिवार इस आस में रहा कि उनके जिगर का टुकड़ा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन सुबह सर्च अभियान शुरू हुआ तो वह मृत हालत में मिला। 

    प्रशासन की ओर से अभी सर्च अभियान चलाया हुआ है। प्रशासन को आशंका है कि मलबे में और लोग भी हो सकते हैं। इस कारण अपनी तसल्ली के लिए प्रशासन सर्च अभियान को अभी जारी रखेगा। 

    पहाड़ी से अभी भी भूस्खलन का खतरा

    जहां पर यह घटना हुई है वह स्थल अभी भी सुरक्षित नहीं है। अभी भी पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा उभरा हुआ है, जिसे गिराने के लिए फायर ब्रिगेड का सहारा लिया जा रहा है। दमकल टीम ने पानी की फुहार से उस हिस्से को गिराने का प्रयास किया। 

    बेहद भयानक था हादसा

    इस दर्दनाक हादसे में अचानक ही 16 लोग काल का ग्रास बन गए। शाम साढ़े छह बजे के करीब यह हादसा हुआ। अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया और बस इसकी चपेट में आ गई। हादसा बेहद भयानक था। भूस्खलन के कारण बस के परखच्चे उड़ गए। 

    इस हादसे में दो बच्चे जिंदा बच गए हैं। उन्हेंने बताया कि वह सीट के नीचे छिप गए थे, इस कारण उनकी जान बच गई। ये दोनों बच्चे अस्पताल में उपचाराधीन हैं व अब खतरे से बाहर हैं। 

    यह भी पढ़ें- बिलासपुर बस हादसा: CM ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपये देने का किया एलान, जांच का आदेश; 16 मौतों का जिम्मेदार कौन?

    यह भी पढ़ें- हिमाचल बस हादसा: दो भाइयों का परिवार उजड़ा, दोनों की पत्नियां व बच्चे बने हादसे का शिकार; एक साथ उठेंगी 4 अर्थी