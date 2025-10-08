बिलासपुर हादसा: जिगर के टुकड़े के लिए रातभर तड़पता रहा परिवार, सुबह मलबे में मिला मृत; 16 हुई मृतकों की संख्या
Bilaspur Bus Accident बिलासपुर में भूस्खलन के कारण मलबे में दबी बस में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार सुबह एक लापता बच्चे का शव भी बरामद हुआ है जिससे क्षेत्र में शोक की लहर है। राहुल नामक बच्चे का शव मिलने से परिवार गहरे सदमे में है।
जागरण टीम, बिलासपुर। Bilaspur Bus Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में पहाड़ दरकने से मलबे में दबी बस में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह एक लापता बच्चे का भी शव बरामद हुआ है। राहुल पुत्र मिंटू निवासी बामटा बिलासपुर का शव मिलने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
रातभर परिवार इस आस में रहा कि उनके जिगर का टुकड़ा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन सुबह सर्च अभियान शुरू हुआ तो वह मृत हालत में मिला।
प्रशासन की ओर से अभी सर्च अभियान चलाया हुआ है। प्रशासन को आशंका है कि मलबे में और लोग भी हो सकते हैं। इस कारण अपनी तसल्ली के लिए प्रशासन सर्च अभियान को अभी जारी रखेगा।
पहाड़ी से अभी भी भूस्खलन का खतरा
जहां पर यह घटना हुई है वह स्थल अभी भी सुरक्षित नहीं है। अभी भी पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा उभरा हुआ है, जिसे गिराने के लिए फायर ब्रिगेड का सहारा लिया जा रहा है। दमकल टीम ने पानी की फुहार से उस हिस्से को गिराने का प्रयास किया।
बेहद भयानक था हादसा
इस दर्दनाक हादसे में अचानक ही 16 लोग काल का ग्रास बन गए। शाम साढ़े छह बजे के करीब यह हादसा हुआ। अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया और बस इसकी चपेट में आ गई। हादसा बेहद भयानक था। भूस्खलन के कारण बस के परखच्चे उड़ गए।
इस हादसे में दो बच्चे जिंदा बच गए हैं। उन्हेंने बताया कि वह सीट के नीचे छिप गए थे, इस कारण उनकी जान बच गई। ये दोनों बच्चे अस्पताल में उपचाराधीन हैं व अब खतरे से बाहर हैं।
