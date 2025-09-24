शिमला महिला थाना प्रभारी और कांस्टेबल में रात 12 बजे विवाद, दोनों तरफ से मामला दर्ज; ASP करेंगे निपटारा

Shimla Police Dispute शिमला के महिला थाना में कांस्टेबल और थाना प्रभारी के बीच विवाद हो गया है। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कांस्टेबल राजीव कुमार ने थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया है जबकि थाना प्रभारी ने कांस्टेबल पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और हाथ पकड़ने का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Police Dispute, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के महिला थाना बीसीएस में कांस्टेबल और थाना प्रभारी के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब मामला इतना बढ़ा है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ये मामला 17 सितंबर की रात का है।

पुलिस लाइन कैथू में तैनात कांस्टेबल राजीव कुमार ने न्यू शिमला थाना में दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह रात करीब 10 बजे किसी मामले में फरियाद लेकर महिला थाना बीसीएस पहुंचा था। आरोप है कि वहां मौजूद थाना प्रभारी ने उसके साथ मारपीट की और उसे चोटें पहुंचाईं।