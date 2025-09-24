Language
    शिमला महिला थाना प्रभारी और कांस्टेबल में रात 12 बजे विवाद, दोनों तरफ से मामला दर्ज; ASP करेंगे निपटारा

    By rohit nagpal Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:34 PM (IST)

    Shimla Police Dispute शिमला के महिला थाना में कांस्टेबल और थाना प्रभारी के बीच विवाद हो गया है। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कांस्टेबल राजीव कुमार ने थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया है जबकि थाना प्रभारी ने कांस्टेबल पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और हाथ पकड़ने का आरोप लगाया है।

    एसएचओ और कांस्टेबल ने एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Police Dispute, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के महिला थाना बीसीएस में कांस्टेबल और थाना प्रभारी के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब मामला इतना बढ़ा है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ये मामला 17 सितंबर की रात का है।

    पुलिस लाइन कैथू में तैनात कांस्टेबल राजीव कुमार ने न्यू शिमला थाना में दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह रात करीब 10 बजे किसी मामले में फरियाद लेकर महिला थाना बीसीएस पहुंचा था। आरोप है कि वहां मौजूद थाना प्रभारी ने उसके साथ मारपीट की और उसे चोटें पहुंचाईं।

    कांस्टेबल ने यह भी आरोप लगाया है कि मौके पर मौजूद एक होमगार्ड ने भी उसके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। वहीं दूसरी ओर महिला थाना प्रभारी ने भी कांस्टेबल राजीव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है।

    रात 12 बजे अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप

    आरोप है कि रात करीब 12 बजे कांस्टेबल थाना परिसर के बाहर जोर-जोर से अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब एसएचओ बाहर आईं तो कांस्टेबल ने उनका हाथ पकड़ लिया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। धमकी दी कि वह उनके स्टार उतार देगा।

    एएसपी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित

    एसपी शिमला की ओर से इस मामले में एएसपी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। इस घटनाक्रम को लेकर पहले एसएचओ की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने कांस्टेबल की शिकायत पर भी एसएचओ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

