Shimla News: संजौली में नाबालिग को व्यक्ति ने गलत तरीके से छुआ, मोबाइल छीनने का प्रयास, भागकर मां के पास पहुंची मासूम
Shimla News शिमला के संजौली में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि वीरेंद्र नामक एक व्यक्ति ने लड़की और उसकी सहेलियों के साथ दुर्व्यवहार किया आपत्तिजनक इशारे किए गलत तरीके से छुआ और मोबाइल छीनने की कोशिश की।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस बारे में लड़की की माता की ओर से संजौली थाना में शिकायत दी है। लड़की की माता की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस बारे में पोस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक लड़की की माता ने आरोप लगाया है कि उसकी 12 वर्षीय बेटी अपनी सहेलियों के साथ मोबाइल फोन देख रही थी। इस दौरान वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति वहां आया। उसने तीनों लड़कियों के साथ दुर्व्यहार किया और आपत्तिजनक इशारे भी किए।
नाबालिग लड़की व्यक्ति के अप्रत्याशित व्यवहार से घबरा गई व वह अपनी सहेलियों के साथ वहां से भाग कर अपनी मां के पास पहुंच गई।
गलत तरीके से छुआ और मोबाइल छीनने का प्रयास
आरोप है कि लड़की को उसने गलत तरीके से छुआ और उसका मोबाइल छिनने का प्रयास भी किया। इसके बाद तीनों लड़कियां दुकान आई और लड़की की माता को इसके बारे में बताया। लड़कियों का पीछा करते हुए आरोपित भी दुकान पहुंच गया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उन्हे जान से मारने की धमकी भी दी।
यह भी पढ़ें- शिमला में पानी की टंकी को छूने पर महिला को कह दिए जातिसूचक शब्द, रोहड़ू और रामपुर में दो मामले आए सामने
पुलिस आरोपित को करेगी गिरफ्तार
पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।