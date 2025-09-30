Shimla News: संजौली में नाबालिग को व्यक्ति ने गलत तरीके से छुआ, मोबाइल छीनने का प्रयास, भागकर मां के पास पहुंची मासूम

Shimla News शिमला के संजौली में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि वीरेंद्र नामक एक व्यक्ति ने लड़की और उसकी सहेलियों के साथ दुर्व्यवहार किया आपत्तिजनक इशारे किए गलत तरीके से छुआ और मोबाइल छीनने की कोशिश की।

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस बारे में लड़की की माता की ओर से संजौली थाना में शिकायत दी है। लड़की की माता की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस बारे में पोस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक लड़की की माता ने आरोप लगाया है कि उसकी 12 वर्षीय बेटी अपनी सहेलियों के साथ मोबाइल फोन देख रही थी। इस दौरान वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति वहां आया। उसने तीनों लड़कियों के साथ दुर्व्यहार किया और आपत्तिजनक इशारे भी किए।