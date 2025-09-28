शिमला में हरियाणा नंबर का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, हादसे के बाद सड़क पर बिखरे सेब; चालक-परिचालक दोनों घायल

Shimla Truck Accident शिमला के निगम विहार में सेब से लदा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें चालक और परिचालक घायल हो गए। ट्रक हरियाणा नंबर का था और मंडियों की ओर जा रहा था। अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क से नीचे गिर गया लेकिन पेड़ों ने उसे गहराई में गिरने से रोक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Truck Accident, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। शिमला के निगम विहार क्षेत्र में रविवार तड़के सेब से लदा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। सुबह करीब पांच बजे हुई इस दुर्घटना में ट्रक चालक और परिचालक घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उपचार के लिए आइजीएमसी शिमला पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार यह ट्रक हरियाणा नंबर का था और शिमला से बोरियों में सेब भरकर मंडियों की ओर जा रहा था। निगम विहार के समीप अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा। हालांकि सड़क किनारे लगे पेड़ों ने ट्रक को और गहराई में गिरने से रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।