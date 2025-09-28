Language
    शिमला में हरियाणा नंबर का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, हादसे के बाद सड़क पर बिखरे सेब; चालक-परिचालक दोनों घायल

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:21 PM (IST)

    Shimla Truck Accident शिमला के निगम विहार में सेब से लदा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें चालक और परिचालक घायल हो गए। ट्रक हरियाणा नंबर का था और मंडियों की ओर जा रहा था। अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क से नीचे गिर गया लेकिन पेड़ों ने उसे गहराई में गिरने से रोक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    शिमला में निगम विहार में सेब से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त।

    जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Truck Accident, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। शिमला के निगम विहार क्षेत्र में रविवार तड़के सेब से लदा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। सुबह करीब पांच बजे हुई इस दुर्घटना में ट्रक चालक और परिचालक घायल हो गए।

    दोनों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उपचार के लिए आइजीएमसी शिमला पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

    जानकारी के अनुसार यह ट्रक हरियाणा नंबर का था और शिमला से बोरियों में सेब भरकर मंडियों की ओर जा रहा था। निगम विहार के समीप अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरा। हालांकि सड़क किनारे लगे पेड़ों ने ट्रक को और गहराई में गिरने से रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

    आसपास बिखर गया सेब

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किए। ट्रक सेब से भरा हुआ था और सेब की बाेरियां आसपास के क्षेत्र में बिखर गई है। इससे सेब बागवान को भी नुकसान उठाना पड़ा है।

    यातायात भी हुआ बाधित

    हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा, इस कारण वाहन चालकों सहित अन्य लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में यातायात सुचारू कर दिया गया। 

    पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

    फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर होकर गिरना बताया जा रहा है। 

