    हिमाचल में फिर करवट बदलेगा मौसम, न्यू ईयर से पहले बन रहे बर्फबारी के आसार; 2 जिलों में कल गिर सकते हैं फाहे

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:57 PM (IST)

    Himachal Weather Update, शिमला में मौसम बदलने वाला है। किन्नौर और लाहुल स्पीति में हिमपात की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, पश्चिमी ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से दो जिलों में वर्षा व हिमपात की संभावना है। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम करवट बदल सकता है। शुक्रवार को विशेष रूप से किन्नौर और लाहुल स्पीति के ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्के हिमपात व वर्षा की संभावना है। व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद लेकर आए पर्यटकों को मायूसी हाथ लगी है। लेकिन अब नए साल पर बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। 

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 29 व 31 को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों सहित कुछ अन्य स्थानों पर हिमपात और वर्षा की उम्मीद है।

    कल रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर

    ऐसे में करीब तीन माह से लगातार सूखे से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि 26 को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, लेकिन उसका व्यापक असर नहीं होगा।

    किन्नौर में माइनस में तापमान

    किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में सुबह 35 किलोमीटर की गति से हवाएं चलीं। अभी तक लाहुल स्पीति जिला में तापमान माइनस में था, अब किन्नौर में भी माइनस में पहुंच गया। किन्नौर के कल्पा में -0.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया।

    कुकुमसेरी में -6.3

    लाहुल स्पीति के कुकुमसेरी में सबसे कम -6.3 और ताबो में -4.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में आगामी चार दिनों तक सात जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। 

    घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

    बिलासपुर में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जबकि ऊना, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में यलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 

    दृश्यता 30 मीटर तक रही

    वीरवार को शिमला व धर्मशाला में हल्के बादल छाए, अन्य स्थानों में धूप निकली रही। बिलासपुर में दृश्यता लगभग 30 मीटर रही। चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 

    न्यूनतम तापमान में गिरावट

    प्रदेश में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आई है। हमीरपुर में 2.9 डिग्री की गिरावट के साथ 3.9 डिग्री, सुंदरनगर में 2.3 डिग्री की गिरावट के साथ 2.6 डिग्री दर्ज किया गया जबकि शिमला में 8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री का अंतर आया है। 

    कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ में गिरावट दर्ज की गई है। बजौरा में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई और प्रदेश में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। जबकि ऊना में 24 डिग्री दर्ज किया गया।

