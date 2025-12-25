हिमाचल: व्हाइट क्रिममस पर शुष्क मौसम भारी, अब न्यू ईयर पर हिमपात का इंतजार; 25 दिसंबर को 9 साल पहले गिरी थी बर्फ
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में क्रिसमस के दिन भी मौसम शुष्क बना रहा। इस बार भी पर्यटकों को व्हाइट क्रिसमस का नजारा देखने को नहीं मिला। मौसम विभाग ने निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन हिमपात के कोई आसार नहीं बने।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 28 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। 28 दिसंबर को निचले क्षेत्रों के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, इसके बाद फिर मौसम साफ रहने के आसार हैं।
न्यू ईयर पर कुछ उम्मीद
विभाग के मुताबिक तो 31 को भी हिमपात के आसार कम ही हैं, लेकिन पर्यटकों व कारोबारियों की उम्मीद जिंदा है। जिला में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से छह डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। कुछ क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रिकार्ड किया गया, दिन के समय तो इससे दिसंबर में भी गर्मी का अहसास कई बार हो रहा है।
शिमला में क्रिसमस पर कब हुआ हिमपात
शिमला शहर में 25 दिसंबर को वर्ष 2016 में लगभग तीन सेंटीमीटर हिमपात हुआ था। इसके बाद व्हाइस क्रिसमस का सपना आज तक पूरा नहीं हो सका है। दिसंबर में राजधानी में लगातार पांचवें साल दिसंबर के दौरान हिमपात नहीं हुआ है। 2024 में 23 दिसंबर को हलके हिमपात को छोड़ दें तो पांच वर्ष से हिमपात का सूखा है। शहर शिमला में दिसंबर में 2020 में हिमपात हुआ था। इससे पहले वर्ष 2018 में हिमपात हुआ था।
पर्यटन कारोबारियों को नए साल पर उम्मीद
पर्यटन कारोबारी अमित कुमार, विवेक शर्मा व इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि नए साल पर हिमपात होता है तो सैलानी काफी संख्या में शिमला पहुंच सकते हैं।
