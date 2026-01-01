हिमाचल: नव वर्ष पर होगी अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की ताजपोशी, कुर्सी के चाहवानों की शिमला की दौड़; 18 पद हैं रिक्त
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में नव वर्ष 2026 में जल्द ही खाली पड़े अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पद पर कुछ और ताजपोशी होनी वाली है। इसको देखते हुए कुर्सी के चाहवान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के अलावा सचिवालय और मंत्रियों के पास पहुंचे। प्रदेश सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास ओकओवर में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।
इस दौरान बधाई देने वालों ने मौके का फायदा उठाते हुए निगम, बोर्ड और परिषदों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए अपनी पैरवी की।
कुर्सी के चाहवानों की सीएम के पास हाजिरी
प्रदेश सचिवालय में कुर्सी के चाहवानों की सुबह से लाइन लगी रही। कई नेता तो अपना पुराना प्रोफाइल के अलावा मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने की बात कर फाइन चलवाने तक को अधिकारियों को कह रहे थे।
इन दिनों प्रदेश सरकार के उपक्रमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के अलावा निदेशक मंडल सदस्य लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों ने भी उनकी बधाई स्वीकारते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों से आदेश आ जाएंगे तो इस संबंध में फाइल भी चला देंगे। प्रदेश के निगम और बोर्डों में उपाध्यक्षों और निदेशक मंडल के सदस्यों के पद रिक्त हैं।
अभी भी 18 के करीब पद हैं रिक्त
अभी भी प्रदेश में निगम बोर्ड और परिषद में 18 के करीब पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति होनी हैं। ऐसे में नियुक्ति को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यही कारण है कि नेता ताजपोशी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं।
