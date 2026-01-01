हिमाचल: नव वर्ष पर होगी अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की ताजपोशी, कुर्सी के चाहवानों की शिमला की दौड़; 18 पद हैं रिक्त

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में नव वर्ष 2026 में जल्द ही खाली पड़े अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पद पर कुछ और ताजपोशी होनी वाली है। इसको देखते हुए कुर्सी के चाहवान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के अलावा सचिवालय और मंत्रियों के पास पहुंचे। प्रदेश सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास ओकओवर में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।



इस दौरान बधाई देने वालों ने मौके का फायदा उठाते हुए निगम, बोर्ड और परिषदों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए अपनी पैरवी की।

