    CM सुक्खू का दावा, 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा हिमाचल; कड़वे फैसलों का असर दिखेगा

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:28 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि राज्य सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी निर्णयों और पुरानी व्यवस्था में बदलाव से हिमाचल प्रदेश 2032 तक दे

    

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने व 40 वर्ष से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को बदलने से हिमाचल प्रदेश वर्ष, 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। सरकार की तरफ से शुरू में लिए गए कड़े निर्णयों का असर अब 3 वर्ष बाद धरातल पर दिखने लगा है।

    मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू नववर्ष के उपलक्ष्य पर अपने सरकारी आवास ओकओवर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस संपदा को पहले कौड़ियों के भाव लुटाया गया, उसको बचाने से हमारी आर्थिकी में सुधार होगा।

    आर्थिक स्थिरता ही हमारी आर्थिक निर्भरता की बड़ी निशानी 

    कई अर्थशास्त्री यह चर्चा करते होंगे कि कैसे हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उसका उत्तर यह है कि सरकार ने 75 लाख जनता की संपदा को लुटने नहीं दिया है। सरकार के फैसले पहले आंवले की तरह थे, जिसका मीठा स्वाद अब नजर आने लगा है। हमारी आर्थिक स्थिरता ही हमारी आर्थिक निर्भरता की बड़ी निशानी है।

    हजारों करोड़ की देनदारियां छोड़ीं

    पूर्व भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश पर 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और छठे वेतन आयोग की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़कर गई। इसके बावजूद प्रतिकूल वित्तीय हालात में सरकार ने नियमों में आम लोगों के हित में बदलाव किया।

    प्रदेश की आर्थिकी के पटरी पर आने के बाद युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को सम्मान देने के रास्ते में आ रही अड़चने दूर होंगी। लोगों को सुविधाएं देने की दिशा में जो नियम-कानून अड़चन डाल रहे हैं, उसको बदला जाएगा। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ते कदम अब रुकेंगे नहीं।

    इस वर्ष 1500 करोड़ मिलने की उम्मीद

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से घाषित 1500 करोड़ रुपये इस वर्ष मिलने की उम्मीद है। वह अपनी घोषणा को जरूर पूरा करेंगे। राज्य सरकार को इसकी आशा ही नहीं, बल्कि पूरी उम्मीद भी है। 

    मौसम को लेकर क्या बोले सीएम

    प्रदेश में मौसम परिवर्तन का असर दिखने लगा है। इस कारण वर्षा और बर्फबारी में देरी हो रही है। नववर्ष पर आसमान से राहत की बूंदे जरूर गिरी हैं। उम्मीद है कि प्रदेश में सर्द मौसम के दौरान आशा के अनुरूप वर्षा एवं बर्फबारी होगी।

    नालागढ़ धमाके पर पुलिस से लेंगे पूरी जानकारी

    उन्होंने कहा कि सरकार नशाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार नशाखोरी को बढ़ावा देने वाले एवं इसमें संलिप्त लोगों की कमर तोड़ेगी। उन्होंने नालागढ़ में हुए सैनिक विश्राम गृह के पास विस्फोट को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि वह इसकी पूरी जानकारी पुलिस से लेंगे तथा इस मामले में नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

