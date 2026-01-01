Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    HRTC की लग्जरी बसों में अब सर्द रातों में नहीं ठिठुरेंगे यात्री, 3 नए रूट भी किए शुरू; फीडबैक के लिए रजिस्टर रखवाया

    By Neeraj Vyas Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:25 PM (IST)

    एचआरटीसी की लग्जरी बसों में अब यात्रियों को 1 जनवरी से कंबल की सुविधा मिलेगी। निगम ने यात्रियों के अनुभव जानने के लिए फीडबैक रजिस्टर भी शुरू किया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    एचआरटीसी ने लग्जरी बसों में सुविधाएं बढ़ाई हैं। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल पथ परिवहन निगम की लग्जरी बसों में अब यात्री नहीं ठिठुरेंगे। निगम ने यात्रियों के लिए कंबल सुविधा को जोड़ा है। अब एचआरटीसी की बस में सफर करने वाले यात्रियों को नववर्ष से यानी पहली जनवरी से कंबल की सुविधा मिल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एचआरटीसी ने यात्रियों का फीडबैक जानने के लिए यहां बस में एक फीडबैक रजिस्टर रखवा दिया है, जिसमें यात्री अपना फीडबैक व सुझाव दे सकेंगे और इस रजिस्टर का फीडबैक बस अड्डा से आरएम व आरएम से डीएम तक पहुंचेगा।

    छह नई लग्जरी बसें शामिल की

    एचआरटीसी के धर्मशाला मंडल के मंडलीय प्रबंधक (डीएम) पंकज चड्ढा ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अंतरराज्यीय मार्गों के लिए छह नई लग्जरी बसें शामिल की गई हैं। एचआरसीटी मंडल धर्मशाला में 666 बसें सेवाएं दे रही हैं, जिनमें 169 अंतरराज्यीय, 28 इंट्रा स्टेट और 570 स्थानीय सेवा में जुटी हैं। इस बेड़े को 2465 कर्मचारी अपनी सेवाओं से चला रहे हैं। इसमें 881 चालक व 944 परिचालक भी शामिल हैं।

    तीन सेवाएं की गई हैं नई शुरू

    एचआरटीसी ने तीन सेवाएं शुरू की हैं, इनमें चामुंडा से वृंदावन हिमधारा, मैक्लोडगंज से दिल्ली, नादौन से दिल्ली लग्जरी बस सेवा शुरू की गई है।

    कर्मचारियों को दिया गया संबल

    कर्मचारी कल्याण व मान संसाधन विकास के तहत 139 कर्मचारी अनुबंध से नियमित किए गए हैं। कर्मशाला के 17 पीस मील कर्मचारियों को प्रशिक्षु में परिवर्तन किया गया है। एक कर्मचारी को बीस साल सेवा पर वेतन वृद्धि दी गई है। 63 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। 102 अप्रेटिस प्रशिक्षउों को प्रशिक्षण दिया गया है।

    41358 रियायती कार्ड धारकों को मिली सुविधा

    41358 रियायती कार्ड धारकों को सुविधा दी गई है। इसमें ग्रीन कार्ड 11,421, स्मार्ट कार्ड 3634, सम्मान कार्ड 17999, एनसीएमसी कार्ड 707 व हिम बस कार्ड 7597 शामिल है।

    चंबा के पुराने बस अड्डे पर होगा बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण

    चंबा जिला के पुराने बस अड्डे पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण होगा। पालमपुर में एडीबी के तहत बहुमंजिला पार्किंग निर्माण कार्य प्रगति पर है और जयसिंहपुर बस अड्डा व क्षेत्रीय कार्यालय का भूमि पूजन हो चुका है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: कुल्लू के बाद मंडी में बड़ा हादसा, नए साल का जश्न मनाने जा रहे 5 दोस्तों की कार खाई में गिरी; 3 की हालत गंभीर 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: मिस्त्री पिता के बेटे ने पास की HAS परीक्षा, 2022 में पुलिस कांस्टेबल और 2 माह पहले बने ऑडिट आफिसर; अब पाया शिखर 